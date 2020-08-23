فیلم کوتاه «ناطق» در جشنواره تیرانا پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «ناطق» اولین تجربه‌ مهرشاد رنجبر به تهیه کنندگی مژگان رایگان و رضا فتح اللهی‌پور، در اولین حضور بین المللی خود در بخش مسابقه دانشجویی هجدهمین جشنواره بین المللی تیرانا حضور می‌یابد.

مریم نورافکن و عباس جلال لو بازیگران این فیلم کوتاه هستند و در خلاصه داستان فیلم آمده است: پیرزن، برای سال‌های متمادی از شوهر پیر خود مراقبت کرده است اما یک اتفاق، نظم زندگی‌اش را بر هم می‌زند!

جشنواره تیرانا از جشنواره‌های مورد تایید آکادمی اسکار است که برنده بهترین فیلم کوتاه - انیمیشنِ این جشنواره به آکادمی اسکار معرفی می‌شود.

فیلم‌های دانشجویی که در ۲ سال اخیر در سه جشنواره از جشنواره‌های SAA حضور داشته باشند، واجد شرایط اسکار دانشجویی خواهند بود که این جشنواره، یکی از جشنواره‌های شاخه دانشجویی آکادمی اسکار (SAAs) به حساب می‌آید.

جشنواره بین‌المللی تیرانا امسال به دلیل شرایط پاندمی کووید ‌۱۹ به صورت آنلاین و در تاریخ ۱۹ تا ۲۵ سپتامبر برابر با ۲۹ شهریور تا ۴ مهر در شهر تیرانا کشور آلبانی برگزار خواهد شد.

پخش بین المللی این فیلم بر عهده‌ مجید محمددوست است.

سایر عوامل فیلم کوتاه «ناطق» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهرشاد رنجبر، تهیه کنندگان: مژگان رایگان، رضا فتح الهی پور، دستیار کارگردان: امیر پیرصالحی، منشی صحنه: صفورا برسان، مشاور کارگردان: شاهد پیوند، مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، دستیاران فیلمبردار: سعید کرمی، سجاد کریمی، ابوالفضل صومی، حامد عبدالهی، تدوین: صادق رضانیا، صداگذار: محمد مهدی جواهری زاده، صدابردار: میثم حسنلو، موسیقی: آریان خسروی، اصلاح رنگ: مهران دوستی، طراح صحنه: قاسم غیاثوند، گریم: مژگان رایگان، مدیر تولید: رضا شرافتی، مدیر تدارکات: حبیب امیرپور، حمل و نقل: جلال برزگر، هماهنگی: محمد نصراللهی، گرافیست و تیتراژ: معین کرمی، مشاور رسانه: سمیرا افتخاری.