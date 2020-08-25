ابتلای ۲۵ درصد از کارکنان پزشکی قانونی مازندران به کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با بیان اینکه ادارات پزشکی قانونی تابعه علی رغم کمبود نیرو با مراجعات زیادی روبرو هستند؛ اما همکاران ما بادقت، سعه صدر و روحیه ایثار و از خود گذشتگی در حال انجام فعالیت بی وقفه و و ارائه خدمت بی منت حتی در ایام تعطیلات به مراجعین هستند.

عباسی اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی یک دستگاه خدمت رسان می‌باشد و با توجه به ماهیت کار به صورت شبانه روز در خدمت مردم هست و بسیاری از مراجعین و اجساد با شرایط کرونایی به پزشکی قانونی مراجعه و ارجاع داده می‌شوند که همکاران ما و خانواده‌هایشان در معرض ابتلاء به ویروس کرونا قرار دارند.

چه بسا بسیاری از همکاران وخانواده های محترمشان در سراسر کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. بسیاری در قرنطینه و بعضاً در بیمارستانها تحت مراقبتهای ویژه قرار دارند اما با تمامی خطرات ابتلاء به کرونا در راستای اهداف عالیه سازمان که همان خدمت رسانی شبانه روزی به مردم عزیز کشورمان می‌باشد تمام تلاش خود را در خدمت رسانی هرچه بهتر به کار بستند.

این مقام اجرایی استان در ادامه خاطر نشان کرد: همان طور که در مقابل مراقبت از خود و خانواده مسئول هستیم، مسئولیت محافظت از سلامت ارباب رجوع هم بر عهده ماست. که با شیوع این بیماری محدودیت‌هایی برای جلوگیری از پیشرفت و ابتلای بیشتر مردم به کرونا ایجاد گردید که در این راستا فاصله گذاری اجتماعی، کنترل تردد، زدن ماسک و استفاده از دستکش و انجام تب سنجی، ضد عفونی کردن محل تردد مراجعین و …از جمله مواردی هستند که با تأکیدات ستاد کرونا در ادارات پزشکی قانونی استان اجرا کردیم.