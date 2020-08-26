سکان هدایت شهرداری بانه به یک زن واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری بانه، اعضای شورای اسلامی شهر بانه به اتفاق اکثریت آرا و با هفت رای سروه قادرخانزاده را به‌عنوان نخستین شهردار زن این شهر انتخاب کردند.

ناصر محمودی، رئیس شورای اسلامی شهر بانه با تایید انتخاب سروه قادرخانزاده به‌عنوان شهردار بانه از برگزاری انتخابات با رعایت چارچوب قوانین و مقررات اداری با حضور همه اعضای شورای شهر خبر داد.

وی افزود: از ابتدا چهار نفر کاندیدای تصدی پست شهردار بانه بودند اما از آنجا که عملکرد خانم قادرخانزاده در پنج ماه قبل سرپرستی شهرداری بانه رضایت‌بخش بود، همه اعضای شورای شهر وی را به‌عنوان پانزدهمین شهردار این شهر انتخاب کردند.