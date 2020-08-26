به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامحسین رحیمی امروز در دهمین نشست سال جاری مجمع پژوهشگاه های ملی که به میزبانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد، با تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط مجمع پژوهشگاه های ملی کشور در خصوص تدوین آیین نامه پسادکتری، وجود این آیین نامه را جهت ساماندهی امور در پژوهشگاه ها و دانشگاه‌ها ضروری خواند.

وی با تاکید بر ضرورت اختصاص اعتباری ویژه جهت جذب محققان پسادکتری در بودجه پژوهشگاه ها تصریح کرد: باید زمینه ای فراهم شود که بتوان از بودجه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده کرد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به ظرفیت ها و مزیت های نسبی خاص پژوهشگاه ها بر ضرورت ساماندهی فرایند جذب دانشجو در پژوهشگاه ها تاکید کرد و گفت: ساماندهی این حوزه نیازمند بحث جدی و مبسوطی است که در اولین فرصت صورت خواهد گرفت و منطقاً پژوهشگاه ها نباید در پذیرفتن دانشجوی دکتری همانند دانشگاه ها عمل کنند و باید بر حسب ضرورت و به صورت هدفمند نسبت به راه اندازی رشته هایی که در دانشگاه ها وجود ندارد اقدام کنند.

دبیر شورای عالی عتف با اشاره به ظرفیت‌های نهفته این شورا در جذب اعتبارات لازم برای پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی و ضرورت بهره گیری از این امکان، نکاتی را مطرح کرد و مقرر شد سازوکار دقیق این اقدام در جلسات آتی مجمع ملی پژوهشگاه‌ها بررسی شود.

در ادامه، دکتر رنجبر، مسئول کارگروه پسادکتری و دستیاری پژوهشی، پیش نویس آیین نامه پسادکتری را مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات اعضا مقرر شد این آیین نامه حداکثر تا پایان شهریورماه با همکاری دکتر شریفی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم نهایی شده و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شود.