به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزیهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب با اشاره به برگزاری نخستین جلسۀ شورای برنامهریزی رویدادهای ترویج کتابخوانی گفت: هفتمین دورۀ جشنوارۀ روستاها و عشایر دوستدار کتاب همانند سالهای گذشته با تاکید بر رویکرد حوزۀ مجازی برگزار میشود.
وی ادامه داد: فراخوان این برنامه در حال بازنگری است و در اول مهرماه اعلام سراسری خواهد شد و مراسم اختتامیه آن نیز طبق جدول زمانبندی اسفندماه برگزار و برگزیدگان معرفی خواهند شد.
حیدری همچنین از تمدید دورۀ پایتختی کتاب شیراز خبر داد و گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده توسط دبیرخانه ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب، گزارشهای دریافتی و درخواست مسئولین فرهنگی شهر شیراز مبنی بر تمدید دوره پایتختی کتاب شیراز به دلیل شرایط به وجود آمده بر اثر ویروس کووید ۱۹، همینطور بحث و بررسی در جلسه شورای برنامهریزی و موافقت معاون محترم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد پایتختی شهر شیراز تا آخر شهریور ۱۴۰۰ تمدید شود.
دبیر ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب ادامه داد: در این مدت شیراز ضمن توجه به برنامههای زیرساختی ارائهشده برای پایتختی کتاب، بخش عمدهای از فعالیتهای ترویجی خود را بهصورت مجازی برگزار خواهد کرد و گزارش سهماهه از میزان پیشرفت برنامهها را به اعضای شورا و دبیرخانه اعلام خواهد کرد. اعضای شورا نیز بازدیدی از این شهر برای میزان پیشرفت برنامهها انجام خواهند داد. همچنین فراخوان هفتمین دورۀ پایتخت کتاب ایران آذرماه اعلام و مراسم اختتامیه آن شهریورماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این جلسه با حضور با حضور ابراهیم حیدری؛ مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسماعیل زیارتی؛ رئیس مرکز مطالعات شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، محمود آموزگار؛ نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، رضا برزگر؛ معاون دفتر فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، فریبرز خسروی؛ رئیس هیئتمدیره انجمن کتابداری و اطلاعرسانی، ابراهیم آشتیانی؛ مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور و مهدی حشمتی؛ معاون ترویج کتابخوانی دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی برگزار شد.
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