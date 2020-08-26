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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۰

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛

داروسازان همراه با مدافعان سلامت درگیر کرونا بوده اند

داروسازان همراه با مدافعان سلامت درگیر کرونا بوده اند

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، با پاسداشت و ادای احترام به داروسازان شهید عرصه سلامت کشور، فرا رسیدن سالروز داروساز را به یکایک اعضای جامعه داروسازی کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه فتحی، در پیامی فرارسیدن روز داروساز را تبریک گفت و افزود: ۵ شهریور سالروز شیمیدان، طبیب، داروشناس و داروساز ایرانی، زکریای رازی امسال رنگ و بوی دیگری دارد. هر ساله ۵ شهریور مصادف با سالروز تأسیس دانشگاه و روز داروساز را جشن می‌گیریم. اما امسال این روز را در حالی گرامی می‌داریم که در ماه‌های اخیر، جامعه پزشکی کشور اعم از کادر درمان و داروسازان، همگام با تمامی خانواده مدافعان سلامت کشور، با بحرانی همه گیر مواجه بوده اند.

وی ادامه داد: امروز باید بگوییم که داروسازان ایرانی دارای وجاهت و شأن قابل توجهی در دنیا هستند. به همین جهت باید نگاه داروسازان ایرانی به بیرون از جغرافیای داخلی دوخته شود. و فعالیت‌های خود را با برنامه ریزی ریشه‌ای مدیران و دست اندرکاران در عرصه جهانی ارزیابی کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشت: همکاران داروساز ما در این شرایط بحرانی با ارائه خدمات دارویی اعم از ارائه دارو و ملزومات پزشکی و همچنین اطلاع رسانی در پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا، دست از تلاش برنداشته و با تعبیری بی نظیر از مفهوم عشق به انسانیت، ایثار و شرافت حرفه‌ای، به نحو مسئولانه ای در این عرصه ایفای نقش کردند و کوشش گسترده‌ای را در تسریع بهداشت و درمان برای آحاد جامعه به کار بسته تا در مقابله با پدیده ویروس کرونا، پیام آور باشند.

کد مطلب 5008720

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