داروسازان همراه با مدافعان سلامت درگیر کرونا بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه فتحی، در پیامی فرارسیدن روز داروساز را تبریک گفت و افزود: ۵ شهریور سالروز شیمیدان، طبیب، داروشناس و داروساز ایرانی، زکریای رازی امسال رنگ و بوی دیگری دارد. هر ساله ۵ شهریور مصادف با سالروز تأسیس دانشگاه و روز داروساز را جشن می‌گیریم. اما امسال این روز را در حالی گرامی می‌داریم که در ماه‌های اخیر، جامعه پزشکی کشور اعم از کادر درمان و داروسازان، همگام با تمامی خانواده مدافعان سلامت کشور، با بحرانی همه گیر مواجه بوده اند.

وی ادامه داد: امروز باید بگوییم که داروسازان ایرانی دارای وجاهت و شأن قابل توجهی در دنیا هستند. به همین جهت باید نگاه داروسازان ایرانی به بیرون از جغرافیای داخلی دوخته شود. و فعالیت‌های خود را با برنامه ریزی ریشه‌ای مدیران و دست اندرکاران در عرصه جهانی ارزیابی کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشت: همکاران داروساز ما در این شرایط بحرانی با ارائه خدمات دارویی اعم از ارائه دارو و ملزومات پزشکی و همچنین اطلاع رسانی در پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا، دست از تلاش برنداشته و با تعبیری بی نظیر از مفهوم عشق به انسانیت، ایثار و شرافت حرفه‌ای، به نحو مسئولانه ای در این عرصه ایفای نقش کردند و کوشش گسترده‌ای را در تسریع بهداشت و درمان برای آحاد جامعه به کار بسته تا در مقابله با پدیده ویروس کرونا، پیام آور باشند.