تازه ترین آمار ثبت نام در رشته های بدون کنکور اعلام شد

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مهرماه سال ۱۳۹۹ از پنجم مردادماه آغاز شد و با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، داوطلبان تا دوشنبه ۷ مهرماه ۹۹ فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته و ثبت نام در این رشته ها اقدام کنند.
سخنگوی سازمان سنجش اضافه کرد: تاکنون ۸۶ هزار و ۸۴۹ نفر برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (مهرماه ۱۳۹۹) ثبت نام کردهاند.
وی افزود: با توجه به مصوبه جلسه ۲۴ تیرماه ۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، ثبتنام و اعلام نتایج پذیرش در رشتههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) برای تمامی زیرنظامهای آموزشی (شامل دورههای روزانه، شبانه، پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزشی عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی) جداگانه از انتخاب رشته کنکور صورت میگیرد.
سخنگوی سازمان سنجش افزود: ثبتنام و انتخاب رشتههای تحصیلی پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) منحصراً به صورت اینترنتی است و نسخه جدید دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) از روز چهارشنبه اول مردادماه ۹۹ بر روی پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار گرفته است.
وی گفت: همه داوطلبان و متقاضیان میتوانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این دفترچه راهنما برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۰۰ کدرشته) به روش اینترنتی، اقدام کنند.
زرین آمیزی خاطرنشان کرد: داوطلبان توجه کنند که برای اطلاع از رشتهها و اصلاحات و تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام، به اصلاحاتی که در روز ۲۶ مردادماه منتشر شده است، نیز توجه کنند.
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