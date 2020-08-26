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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد

تازه ترین آمار ثبت نام در رشته های بدون کنکور اعلام شد

تازه ترین آمار ثبت نام در رشته های بدون کنکور اعلام شد

سخنگوی سازمان سنجش با اشاره به مهلت ثبت نام در دوره پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تازه ترین آمار ثبت نام در این رشته ها را اعلام کرد.

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مهرماه سال ۱۳۹۹ از پنجم مردادماه آغاز شد و با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، داوطلبان تا دوشنبه ۷ مهرماه ۹۹ فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته و ثبت نام در این رشته ها اقدام کنند.

سخنگوی سازمان سنجش اضافه کرد: تاکنون ۸۶ هزار و ۸۴۹ نفر برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (مهرماه ۱۳۹۹) ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به مصوبه جلسه ۲۴ تیرماه ۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، ثبت‌نام و اعلام نتایج پذیرش در رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) برای تمامی زیرنظام‌های آموزشی (شامل دوره‌های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزشی عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی) جداگانه از انتخاب رشته کنکور صورت می‌گیرد.

سخنگوی سازمان سنجش افزود: ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) منحصراً به صورت اینترنتی است و نسخه جدید دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) از روز چهارشنبه اول مردادماه ۹۹ بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است.

وی گفت: همه داوطلبان و متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این دفترچه راهنما برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۰۰ کدرشته) به روش اینترنتی، اقدام کنند.

زرین آمیزی خاطرنشان کرد: داوطلبان توجه کنند که برای اطلاع از رشته‌ها و اصلاحات و تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام، به اصلاحاتی که در روز ۲۶ مردادماه منتشر شده است، نیز توجه کنند.

کد مطلب 5008902

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