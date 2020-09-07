غلامرضا شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان خوزستان، گفت: موضوع اصلی استان خوزستان خصوصاً شهرهای جنوب‌غربی این استان آن است که مشکل کمبود آب حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه مردم استان خوزستان خواستار بهبود وضعیت آب شرب و کشاورزی استان خوزستان هستند، گفت: جای تقدیر دارد که رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر از مسئولان ذیربط به ویژه استاندار خوزستان خواست که نسبت به مسئله آب در استان خوزستان بی‌توجه نباشند.

شرفی با اشاره به اینکه بازدیدهای میدانی باعث دلگرمی مردم و تقویت ارتباطشان با مسئولان می‌شود، افزود: سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان خوزستان، اقدامی خوب و انقلابی است و وی در همه زمینه‌ها به مشکلات مردم ورود کرد و از مسئولان خواست که پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

وی تصریح کرد: مردم توقع دارند که سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به خوزستان باعث عملیاتی شدن مصوبات مربوط به آب استان شود.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: انتظار مردم این است که طرح آبرسانی غدیر ۲ به صورت رسمی بهره‌برداری و همچنین طرح انتقال آب شرب از رودخانه دز به طرح غدیر اجرایی شود چرا که بسیاری از شهرهای استان خوزستان با کمبود آب جدی روبرو هستند.

شرفی با تأکید بر اینکه رئیس مجلس باید پیگیر اعطای حق‌آبه بهمنشیر باشد، تصریح کرد: به دلیل برداشت‌های غیرمجاز، آب بهمنشیر در بالادست به پرورش آبزیان و کشت برنج اختصاص می‌یابد و وقتی به پایین‌دست می‌رسد، میزان آب بسیار کم است و مردم برای کشاورزی با مشکل روبرو می‌شوند که این مشکل هم باید حل شود.

وی تأکید کرد: رودخانه‌های کارون، بهمنشیر و دیگر رودخانه‌هایی که در استان خوزستان وجود دارند، باید لایروبی شوند تا اگر با وقوع سیل مواجه شدیم، شاهد خسارت‌های عدیده به شهرهای این استان نباشیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس دهم ادامه داد: همچنین مردم استان خوزستان مشکلات معیشتی زیادی دارند که لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی این مسائل را از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کند.

شرفی با بیان اینکه برای مثال قوانینی درباره ماهیگیری وجود دارد و صیادان با ممانعت‌هایی برای صید مواجه می‌شوند، گفت: این در حالی است که کشورهای همجوار در فصل ممنوع صید، صیادی می‌کنند که لازم است این مسئله از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.