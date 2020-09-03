به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فلاح مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی در خصوص آخرین وضعیت تسهیلات خسارات وارد شده به هنرمندان صنایع‌دستی به واسطه شیوع ویروس کرونا در سامانه کارا گفت: اداره کل حمایت از تولید از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری تا اول شهریور ماه در پنج نوبت اطلاعات حدود ۹۵ هزار صنعتگر متقاضی تسهیلات را از معاونت‌های صنایع‌دستی استان‌ها جمع‌آوری و به مسئولین سامانه کارا ارسال و برای تسریع در اطلاع‌رسانی، اسامی متقاضیان را به شبکه‌های اجتماعی مرتبط با صنایع‌دستی نیز اعلام کرد.

فلاح در خصوص تعداد دریافت‌کنندگان تسهیلات بیان کرد: تا یازدهم شهریور، ۱۶ هزار و ۲۰۴ نفر شاغل صنایع‌دستی در قالب ۸۶۱۰ پرونده به مبلغ ۴۵۸ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند و ۱,۶۶۰ میلیارد ریال نیز در بانک‌های عامل در دست بررسی است.

او با اشاره به مشکلات عدم ثبت‌نام در سامانه گفت: سامانه کارا قوی‌ترین سامانه تسهیلات کشور است که به چندین سازمان مانند ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی متصل است. اطلاعات وارد شده توسط سیستم سازمان‌های یادشده بررسی و در صورت صحت اطلاعات، متقاضی احراز شرایط می‌شود.

مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی افزود: پس از تائید کارشناسان معاونت‌های صنایع‌دستی، متقاضیان به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند، اما دیده شده که شمار زیادی از صنعتگران در انتخاب رسته و زیر رسته مشکل داشته و حائز شرایط نشده‌اند. برای مثال بسیاری از آنان در رسته حمل و نقل یا گرمابه یا آموزشگاه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند که طبیعتاً در کارتابل صنوف دیگر یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت می‌شود و حائز شرایط نمی‌شوند.