سفره ای پربرکت در ششمین روز از عزای حضرت ثارالله در نگین کوهستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- هادی نجف زاده: دیار نخستین‌ها کاشان سرشار از آداب و رسوم ملی و مذهبی فراوانی است که این موضوع باعث شده است یکی از شهرهای متمایز کشور و استان در برخی زمینه‌ای به ویژه آداب عزاداری باشد.

کاشان شهر هیئات مذهبی و پذیرنده نخستین سفیر ولایت حضرت علی بن محمد باقر (ع) است و از این رو نیز سبقه و سابقه‌ای درخشان در ارادت به خاندان پاک عصمت و طهارت دارد.

برگزاری مراسم‌های پرشور و شایسته عزاداری بر سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خود موید این سابقه طولانی مردمان دیار مؤمنان به خاندان آل الله دارد.

و اما در دیار نگین کوهستان ایران شهر گل و گلاب و شاتوت یعنی برزُک نیز هم همسان با دیگر مناطق دیار نخستین‌ها آداب و رسومی ماندگار و باهویت از خود به جا گذاشته اند که نشان از عشق و علاقه وافر مردمان آن دیار به مکتب و نهضت ائمه معصومین به خصوص سید جوانان اهل بهشت حضرت آقا ابا عبدالله الحسین (ع) دارد.

یکی از این رسوم زیبا و در عین حال ماندگار که چند سالی است به لطف ارادت برگزارکنندگان آن به خاندان عصمت و طهارت و با توجه ویژه صاحبان این جلسات به خوبی در بین مردم کاشان و حتی ایران جا افتاد، برنامه سفره برکت است.

مدافع سلامت است و بعد از ماه‌ها مبارزه با ویروس منحوس کرونا حال در برگزاری برنامه سفره برکت همگام و همراه با دیگر برگزارکنندگان ساعی و تلاشگر است؛ فرهاد بابایی یکی از برگزارکنندگان این برنامه است که در گفت و گو با خبرنگار مهر جزئیات بیشتری از این رسم زیبا را برای ما بازگو می‌کند.

سفره برکت در ششمین روز از عزای امام حسین (ع)

این محب اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه مردم برزک بنا به یک رسم دیرینه با نذر و خیرات تنقلات بومی و محلی خود در قالب سفره برکت در ششمین روز از شهادت مولا حسین (ع) هر ساله به سوگ می‌نشینند، اظهار داشت: در این آئین عاشورایی که فقط در محله مصلی برزک برگزار می‌شود زنان هفت کاسه یا بشقاب از آجیل و تنقلات محلی را در سینی مسی نهاده و روی شر می‌گذارند و به مسجد محله مصلی می‌آورند و در سفره‌ای که در مسجد پهن شده است می‌چینند.

وی با بیان اینکه پس از سفره آرایی و مزین کرده سفره به تنقلاتی نظیر جوزقند، گردو، بادام، کشمش، نخودچی و غیره با قرائت سوره مبارک «یس» سفره را متبرک می‌کنند، ابراز داشت: در ادامه این برنامه با مرثیه سرایی و روضه خوانی به شرکت کنندگان عزاداری می‌پردازند و در نهایت آجیل‌ها را با بسته بندی بین حاضران تقسیم می‌کنند.

سفره‌ای که باعث برکت به محصولات می‌شود

این شهروند کاشانی با بیان اینکه مردم این دیار معتقدند با برگزاری این آئین محصول باغات شأن پر از خیر و برکت می‌شود، تصریح کرد: این آئین تا ۳۰ سال پیش در خانه‌ی چهار صفه محله مصلی برگزار می‌شد.

وی با اشاره به اینکه هریک از محله‌های هفت گانه برزک دارای چهار صفه برای روضه خوانی و عزاداری است، خاطرنشان کرد: با عنایت به نقش این آئین در وفاق و پیوند اجتماعی محله‌های مختلف برزک و نیز با توجه به تنقلات محلی در برگزاری این آئین که باعث رونق اقتصادی آن دیار می‌شود، این رسم زیبا و کهن مردم برزک در بیست و سمین روز از آذرماه ۹۳ در ششمین اجلاس شورای ثبت میراث ناملموس در فهرست میراث معنوی ملی کشور به ثبت رسید.

کاهش ۸۰ درصدی شرکت مردم در این مراسم به دلیل شیوع کرونا

بابایی با اشاره به شیوع کرونا در سال جاری بیان داشت: امسال این برنامه با محدودیت‌های خاص این ایام برگزار شد به طوریکه شرکت کنندگان در این مراسم یک پنجم سال‌های قبل بود.

وی افزود: برگزاری این برنامه در امسال طبق سنت دیرینه آن با توجه به شرایط امسال انجام شد تا هم وقفه‌ای در برگزاری این آئین ایجاد نشود و هم رعایت شرایط حال حاضر جامعه بشود.

این شهروند کاشانی افزود: امیدواریم سال آینده با نابودی ویروس کرونا و با حضور گسترده همشهریان و هموطنان ایران زمین شاهد برگزاری پرشکوه این مراسم و آئین عاشورایی باشیم.

سفره برکت؛ به قدمت ۴۰۰ سال

شهردار شهر برزک نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برگزاری این برنامه بیش از چهار قرن قدمت دارد، اظهار داشت: برگزاری بدون وقفه این رسم در دهه دوم محرم هر سال از طرف مردم برزک نشان از پایبندی آنها به رسم و رسوم گذشتگان این دیار است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از آداب قدیمی مردم برزک در ماه محرم نخل گردانی و علم گردانی در روز عاشوراست، ابراز داشت: در این روز مردان دیار برزک نخل را که نمادی از تشییع پیکر مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را با آئینی ویژه حمل می‌کنند و در روز ششم شهادت آن حضرت هم زنان این دیار با رسم سفره برکت یاد سید و سالار شهیدان و خانواده پاک و مطهر ایشان را زنده نگه می‌دارند.

فریادهای «یا حسین» جوانان و نوجوانان در شروع مراسم

ابوالفضل زارع افزود: در قسمتی از برگزاری این مراسم تعدادی از جوانان و نوجوانان هم با فریادهای «یا حسین» مردم و اهالی را از شروع برگزاری این برنامه آگاه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: امسال شرایط به گونه‌ای نبود که پذیرای مهمانان ارجمند کاشان و دیگر نقاط ایران باشیم ولی امیدواریم در سال‌های آینده شاهد برگزاری باشکوه این مراسم با حضور گردشگران و ایراندوستان باشیم.

شهردار برزک گفت: با بیان اینکه برزک همانند نگینی در دل کوهستان است، تصریح کرد: مهمترین محصولات باغی این دیار شاتوت و بیدمشک و همچنین تولیدات گلاب و عرقیجات است.

رسم و رسومی که نشان دهنده زنده بودن هویت و فرهنگ یک ملت است

برگزاری رسوم سنتی و کهن پیشینیان در تمام دنیا یک امر عادی است و نشان دهنده زنده بودن هویت و فرهنگ یک ملت است. آئین‌های مذهبی هم از این قاعده مستثنی نیست و خوشبختانه با توجه ویژه ای که از طرف برگزارکنندگان شده است شاهد شکوفایی و برگزاری بسیاری از آئین‌ها و رسوم سنتی ایرانیان در مراسمات مذهبی به خصوص رسوم مرتبط با فرهنگ عاشورایی هستیم.

در کنار زحمات برگزارکنندگان این برنامه‌ها که جای تقدیر و تشکر از آنها محفوظ است خوشبختانه چند سالی است با گسترش شبکه‌های اجتماعی این رسوم و آئین‌ها مرزهای محلی و شهری و ملی را درنوردیده و بسیاری از جهانیان نیز از برگزاری این آئین‌ها مطلع می‌شوند.

چه خوب است در برگزاری این برنامه‌ها در سراسر کشور یک کار رسانه‌ای قوی حتی بر مبنای همین شبکه‌های مجازی انجام شود تا فرهنگ و هویت ایرانیان به خصوص مردمان دیار نخستین‌ها بر جهانیان بیش از پیش هویدا شود.