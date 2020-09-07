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کد مطلب 5017540
فاطمه سادات هاشمی لله لو
  1. فیلم
  2. بین الملل
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳

ادامه آتش سوزی‌های مهیب در کالیفرنیا

ادامه آتش سوزی‌های مهیب در کالیفرنیا

آتش سوزی های جدید در کالیفرنیا آمریکا باعث گرفتار شدن عده زیادی از اهالی شهرهای حاشیه ای در میان آتش شده است.

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