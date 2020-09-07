دریافت 10 MB کد مطلب 5017540 فاطمه سادات هاشمی لله لو https://mehrnews.com/xSFMN ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳ کد مطلب 5017540 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳ ادامه آتش سوزیهای مهیب در کالیفرنیا آتش سوزی های جدید در کالیفرنیا آمریکا باعث گرفتار شدن عده زیادی از اهالی شهرهای حاشیه ای در میان آتش شده است. کپی شد مطالب مرتبط آتش سوزی گسترده در جنگلهای جنوب کالیفرنیا پایین کشیدن بیلبورد تبلیغاتی ترامپ آسمان قرمز رنگ در اورگان آمریکا آتشسوزی مهیب در شمال «کالیفرنیا» آمریکا شعار مرگ بر آمریکا در فیلادلفیا فیلمی از آتشسوزی مهیب جنگلی در ایالت کالیفرنیا آمریکا نقشه جدایی کالیفرنیا از آمریکا برچسبها آتش سوزی کالیفرنیا آتش سوزی جنگل ها مهار آتش سوزی
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