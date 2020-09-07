زنگ کرونا!

به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: مدارس کشور در شرایط سخت کرونایی در حالی بازگشایی شد که کارشناسان بهداشت معتقدند دولت خود نیز در این زمینه دچار سردرگمی شده است، چرا که هیچ تضمینی برای سلامت دانش‌آموزان وجود ندارد.

مراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید که با چاشنی کرونا همراه بود، بالاخره ۱۵ شهریور با اصرار دولت برگزار شد؛ بازگشایی‌ای که بر حضوری بودن دانش‌آموزان در همه مناطق کشور تاکید شده بود اما شخص رئیس‌جمهور، خود حاضر نشد حضوری به صورت نمادین زنگ یک مدرسه را برای آغاز سال تحصیلی جدید به صدا درآورد (!)

گله‌مندی اولیا از وضعیت بد برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش از یک طرف و ترس از ابتلای دانش‌آموزان به ویروس کرونا از طرف دیگر، نگرانی‌هایی را در این شرط برای اولیا ایجاد کرده است تا جایی که خیلی از دانش‌آموزان روز اول بازگشایی به مدرسه نرفتند.

در همین حال کارشناسان بهداشت و جامعه پزشکی هم بیش از همه نگران بازگشایی مدارس هستند، چرا که بخوبی می‌دانند با آغاز سال تحصیلی جدید و رفتن ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به مدرسه، احتمال شیوع گسترده ویروس کرونا در سراسر کشور وجود دارد و از آنجا که کادر پزشکی خسته است، مشکلات فراوانی بر جامعه پزشکی و خانواده‌ها تحمیل می‌شود.

در این باره عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: رفتن دانش‌آموزان به مدرسه مخاطرات خود را دارد، مگر اینکه همه پروتکل‌های بهداشتی را بشدت رعایت کنند که البته بعید به نظر می‌رسد.

دکتر مسعود مردانی با بیان اینکه ۲ کشور سنگاپور و فرانسه سال تحصیلی جدید را زودهنگام برگزار کردند اما پس از مدت کوتاهی به دلیل شیوع گسترده کرونا مجبور به تعطیلی مدارس شدند، تصریح کرد: هر چند نباید آموزش در یک کشور تعطیل شود اما دولت در این چند ماه باید زیرساخت‌های آموزش مجازی را بخوبی ایجاد می‌کرد تا نیازی به حضور دانش‌آموزان در مدارس برای تحصیل نباشد. وی در ادامه با بیان اینکه هر چند در این زمینه اقداماتی انجام شده است اما کافی نیست، افزود: سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل و شروط تحصیل و آموزش را اعلام کرده است. به طور مثال مدارس و مراکز آموزشی باید تمام پروتکل‌های بهداشتی و خودمراقبتی را رعایت کنند؛ از ضدعفونی ساعت به ساعت کلاس‌ها تا مراقبت از دانش‌آموزان برای جلوگیری از ابتلای آنها به ویروس کشنده کرونا.

عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن ایراد به برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش و بی‌توجهی بدنه دولت به شیوع ویروس کرونا گفت: در مناطقی که وضعیت از حیث شیوع کرونا قرمز است نباید هیچ‌گونه تجمعی صورت گیرد یا مدرسه‌ای باز باشد، این در حالی که روز شنبه با بازگشایی مدارس در سراسر کشور محدودیتی در این زمینه به چشم نمی‌خورد.

مردانی با بیان اینکه وضعیت کشور اکنون از حیث جولان‌دهی ویروس کرونا بسیار نامناسب است، افزود: به نظر می‌رسد وزارت آموزش‌وپرورش باید در برنامه‌های آموزشی خود تجدیدنظر کند و مدارس را در مناطقی که وضعیت قرمز دارند تعطیل کند و از طریق فضای مجازی به دانش‌آموزان آموزش دهد، چرا که حضور دانش‌آموزان در مناطق قرمز شیوع کرونا را تشدید می‌کند.

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا همچنین گفت: والدین به هیچ عنوان دانش‌آموزی را که تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا علائم دیگر شبیه سرماخوردگی دارد، به مدرسه نفرستند. مردانی همچنین افزود: روند بستری نسبت به قبل کاهش یافته که دلیل عمده آن، استفاده عمومی از ماسک است. او افزود: کاش سفرها هم انجام نمی‌شد تا شرایط بهتری داشتیم. مردانی به والدین توصیه کرد: به هیچ عنوان دانش‌آموزی را که تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا علائم دیگر شبیه به سرماخوردگی دارد، به مدرسه نفرستید. متخصص بیماری‌های عفونی افزود: اگر در خانواده‌ای یک نفر مبتلاست، دانش‌آموز سالم آن خانواده نیز نباید به مدرسه برود، چون می‌تواند ناقل خاموش ویروس باشد. وی درباره اینکه چگونه دانش‌آموزان می‌توانند سفیر سلامت باشند نیز گفت: بچه‌ها می‌توانند با کمک مربیان دلسوز و آموزش‌های لازم سفیر سلامت باشند.

همچنین محمدرضا محبوب‌فر، جامعه‌شناس و عضو انجمن علمی آموزش و بهداشت و ارتقای سلامت ایران در این باره گفت: مدیریت و کنترل بیماری کرونا متاسفانه از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا رها شده است. نمونه آن بازگشایی مدارس است که در این زمینه هم دولت و هم ستاد ملی مقابله با کرونا دچار یک نوع سردرگمی شده‌اند. وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد مبتلایان به کرونا در کشور یا به هیچ وجه علامتی ندارند یا از علائم بسیار خفیفی برخوردارند، افزود: بیشتر ناقلان ویروس کرونا کودکان و نوجوانان هستند و اگر دانش‌آموزان در این شرایط کرونایی در مدارس حاضر شوند، کرونا بشدت گسترش می‌یابد و به خانه تک تک مردم خواهد رفت که این رویه باعث رشد آمار مرگ‌ومیر، بستری و فوت‌شدگان خواهد شد.

این کارشناس بهداشتی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به برگزاری کنکور سراسری در کشور، رفتن به مسافرت در ایام تعطیل و همچنین افزایش ترددها هنگام بازگشایی مدارس، بی‌تردید آمار مرگ‌ومیر کرونایی در ماه‌های پیش رو افزایش خواهد یافت.

توجه به این موضوع تا جایی است که وزیر اسبق آموزش‌وپرورش نیز با انتقاد از بازگشایی مدارس گفته است: اگر قرار باشد آموزش ادامه پیدا کند باید مجازی باشد، مگر اینکه وزارت بهداشت اعلام کند ویروس کرونا ریشه‌کن شده است. مرتضی حاجی با انتقاد از بازگشایی مدارس و عدم رعایت پروتکل‌ها، معتقد است: سن و سال دانش‌آموزان بویژه در مقطع ابتدایی به گونه‌ای است که آنها چندان نمی‌توانند با دقت نظر پروتکل‌ها را رعایت کنند، از طرفی امکانات مدارس نیز به این صورت نیست که هر چه در پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا آمده، توسط مدارس رعایت شود. وی افزود: من در این باره پیامی برای وزیر نوشتم که بازگشایی حضوری مدارس از نظر من توجیهی ندارد و موجب اضطراب پدر و مادرها و هم خدای نکرده باعث افزایش ابتلا به بیماری می‌شود. امکان آموزش غیرحضوری وجود دارد و من فکر می‌کنم آموزش‌وپرورش در مورد این تصمیم باید تجدیدنظر کند. حاجی در ادامه گفت: اگر قرار باشد آموزش ادامه پیدا کند، باید مجازی باشد، مگر اینکه وزارت بهداشت اعلام کند ویروس کرونا ریشه‌کن شده است اما اگر بیماری وجود داشته باشد و وزارت بهداشت اعلام کند احتمال ابتلا و شیوع بیماری وجود دارد، منطقی‌ترین کار این است که برای دانش‌آموزان محیطی امن فراهم شود و آن محیط امن در مدرسه برای بچه‌ها قابل فراهم شدن نیست، مگر اینکه حضور دانش‌آموزان در مدارس را اختیاری کنند. وی ادامه داد: من این موارد را در یادداشتی خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش نوشتم و عنوان کردم که اگر من فرزندی در سن تحصیلی داشتم، هرگز نمی‌گذاشتم به مدرسه برود. حتی برای مدرسه رفتن نوه‌ام نیز به فرزندانم گفتم این کار را نکنند، زیرا دانش‌آموزان دبستانی کودک هستند و دائماً می‌خواهند بدوند و با دوستان‌شان بازی کنند. حاجی با بیان اینکه کودکان به راحتی نمی‌توانند پروتکل‌ها را رعایت کنند، گفت: این دانش‌آموزان، بزرگسال نیستند که یادشان بدهیم فاصله‌شان با دیگران کمتر از یک متر نشود، زیرا دائماً حرکت می‌کنند و در یک نقطه ساکن نیستند. این خیلی خوش‌خیالانه است که فکر کنیم بچه‌ها در این سن به حرف ما گوش می‌دهند و پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند.

وزیر اسبق آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: نکته دیگر هزینه تامین اقلامی مانند ماسک برای خانواده‌ها است. به افراد در سطوح مختلف جامعه نگاه کنید، هر کسی بخواهد به داروخانه برود و ماسک تهیه کند، باید مبلغ ۳ هزار تومان پرداخت کند، البته برخی‌ بیشتر از این هم می‌دهند و حتی بسته‌های ۵۰ عددی ماسک ۲۴۰ هزار تومان می‌شود. یک خانواده از طبقه ضعیف چگونه می‌تواند این ماسک را تهیه کند؟ با چه پولی تهیه کند؟ آیا دولت و آموزش‌وپرورش گفته به همه ماسک رایگان آن هم به تعداد می‌دهد؟ کودکان نمی‌توانند ساعت‌ها یک ماسک را روی صورت‌ نگه دارند و حداقل روزی ۳ ماسک نیاز است. وی در واکنش به عدم حضور رئیس‌جمهور در مدرسه برای نواختن زنگ آغاز تحصیلی آن هم در حالی که دانش‌آموزان مکلف به حضور در مدرسه شده بودند، گفت: اگر خطری بچه‌ها را تهدید نمی‌کند، طبیعتاً آقای رئیس‌جمهور را هم تهدید نمی‌کند، چرا ایشان باید مجازی آغاز سال تحصیلی را اعلام کند ولی دانش‌آموزان در صف بایستند و به کلاس درس بروند. قاعدتاً ایشان باید خودشان هم به مدرسه می‌آمدند و نشان می‌دادند فضا را امن کرده‌اند و مشکلی برای حضور دانش‌آموزان در مدرسه نیست.

حضور دانش‌آموزان با توجه به شرایط‌شان در مدارس اختیاری است

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه دانش‌آموزان از لحظه ورود به مدرسه تا بازگشت به منزل تحت نظارت هستند، گفت: اگر خانواده‌هایی به دلیل نگرانی شدید یا احتمال بیماری‌های زمینه‌ای تصمیم بگیرند فرزندشان در کلاس حاضر نشوند، مدیران مدارس آنها را با سایر روش‌های آموزشی راهنمایی می‌کنند لذا حضور دانش‌آموزان با توجه به شرایط‌شان اختیاری است. علیرضا کمرئی در برنامه «در انتهای الوند» درباره بازگشایی مدارس با اشاره به اینکه هم‌اکنون با شرایط خاصی مواجه هستیم، درباره وضعیت آموزشی سال تحصیلی جدید گفت: به‌رغم اینکه در این مدت بیشتر فعالیت‌های آموزشی در فضای مجازی انجام شده اما آموزش‌های حضوری نیز که یکی از اهداف مهم ماست و تاثیرگذاری بیشتری دارد، جریان خواهد داشت. وی ادامه داد: با توجه به مباحث حفظ سلامت جامعه و رعایت اصول بهداشتی، تصمیم گرفتیم مدارس بازگشایی شوند، البته ستاد ملی مبارزه با کرونا این مجوز را از ۲ ماه پیش صادر کرده بود. به هر حال قوانینی که اتخاذ شده و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسیار سخت‌گیرانه اجرا خواهد شد. دانش‌آموزان از لحظه ورود به مدرسه تا بازگشت به منزل تحت نظارت هستند. برای تمام گروه‌های سنی باید این نظارت اتفاق بیفتد ولی برای بچه‌های گروه سنی پایین‌تر نیازمند توجه و دقت بیشتری هستیم و خوشبختانه مدیران در این مورد کاملاً توجیه شده‌اند و دریافت خوبی از موضوع دارند. گروه جمعیتی کلاس‌ها به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده و فاصله‌گذاری یک متر و نیم در کلاس و سایر نقاط مدرسه باید رعایت شود. به گفته معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، از ۲ ماه پیش ترکیبی از آموزش حضوری و غیرحضوری پیش‌بینی شده بود و مدارس به اعتبار تاثیری که در جریان تعلیم و تربیت دارند، دایر خواهند بود.