به گزارش خبرنگار مهر، سایت «sfina» یونان با اشاره به طولانی شدن روند امضای قرارداد احسان حاج صفی با باشگاه آریس یونان نوشت: «انتظار می رود انتقال حاج صفی به آریس طی یک روز تمام شود و این بازیکن برای دو سال پیراهن زرد و مشکی را بر تن کند.

توافق شفاهی مدت هاست که صورت گرفته و آنچه باقی می ماند، آزاد شدن بازیکن از تیم تراکتور است. تماس هایی برقرار شده است ولی به دلیل اینکه تیم درگیر جشن قهرمانی است، فسخ قرارداد حاج صفی هنوز امضا نشده است.

این اتفاق به احتمال زیاد امروز رخ خواهد داد. در حالی که زمان برای ارسال لیست تیم برای مسابقات اروپا یعنی ۱۰ سپتامبر، رو به اتمام است.»