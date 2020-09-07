  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۳۹

راه‌اندازی راکتور هسته‌ای جدید پاکستان با فناوری چینی

راه‌اندازی راکتور هسته‌ای جدید پاکستان با فناوری چینی

پاکستان برای راه اندازی یک واحد جدید موسوم به کی ۲ در نیروگاه هسته‌ای کراچی برای اولین بار از فناوری پیشرفته چینی موسوم به هائولونگ وان بهره گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، آزمایش‌های گرمایی واحد کی ۲ نیروگاه هسته‌ای کراچی با همکاری شرکت ملی هسته‌ای چین انجام شده است.

با استفاده از این فناوری، فرایندهایی همچون سوخت گذاری هسته‌ای و نیز تولید برق با سرعت و دقت و ایمنی بیشتری صورت می‌گیرند. موفقیت آزمایش گرمایی جدید در این نیروگاه راه را برای شبیه سازی برخی فعالیت‌های هسته‌ای در نیروگاه کراچی هموار می‌کند و امنیت نصب تجهیزات جدید را قبل از سوخت گذاری هسته‌ای تضمین می‌کند.

انجام تست حرارتی مذکور به معنای کنترل دقیق کیفیت سیستم خنک کننده نیروگاه، کیفیت پوشش لوله‌ها و اطمینان از کیفیت طراحی آنهاست.

فناوری هائولونگ وان که به HPR۱۰۰۰ نیز شهرت یافته، تا به حال در شش نیروگاه هسته‌ای در چین و خارج از این کشور مورد استفاده قرار گرفته تا کیفیت و امنیت فعالیت‌های انجام شده در آنها تضمین شود. این فناوری اولین بار در واحد ۵ نیروگاه هسته‌ای فیوجینگ چین مورد استفاده قرار گرفت.

کد مطلب 5017584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجید DE ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      رِآکتور = واکُنِشگَر ، واکُنِشگاه
    • علی IR ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ما نیز میتوانیم از این شرکت چینی دعوت کنیم چندتا نیروگاه هسته ای در جوار دریا برای ما بسازد که مجهز به آب شیرین کن هم باشند و از گرمای تولیدی رآکتور آب دریا را هم برای کشاورزی شیرین کنند
    • علی IR ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اگر بشه سازمان انرژی اتمی با شرکت ها روس اتم و این شرکت چینی یک کنسرسیوم برای غنی سازی تجاری اورانیوم برای سوخت رآکتور ایجاد کنیم و صادرات داشته باشیم درآمد ارزی خواهیم داشت و در آینده سوخت تقاضا دارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها