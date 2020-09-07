به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، آزمایش‌های گرمایی واحد کی ۲ نیروگاه هسته‌ای کراچی با همکاری شرکت ملی هسته‌ای چین انجام شده است.

با استفاده از این فناوری، فرایندهایی همچون سوخت گذاری هسته‌ای و نیز تولید برق با سرعت و دقت و ایمنی بیشتری صورت می‌گیرند. موفقیت آزمایش گرمایی جدید در این نیروگاه راه را برای شبیه سازی برخی فعالیت‌های هسته‌ای در نیروگاه کراچی هموار می‌کند و امنیت نصب تجهیزات جدید را قبل از سوخت گذاری هسته‌ای تضمین می‌کند.

انجام تست حرارتی مذکور به معنای کنترل دقیق کیفیت سیستم خنک کننده نیروگاه، کیفیت پوشش لوله‌ها و اطمینان از کیفیت طراحی آنهاست.

فناوری هائولونگ وان که به HPR۱۰۰۰ نیز شهرت یافته، تا به حال در شش نیروگاه هسته‌ای در چین و خارج از این کشور مورد استفاده قرار گرفته تا کیفیت و امنیت فعالیت‌های انجام شده در آنها تضمین شود. این فناوری اولین بار در واحد ۵ نیروگاه هسته‌ای فیوجینگ چین مورد استفاده قرار گرفت.