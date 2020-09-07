تاخت و تاز مرگبار کرونا و انفعال مسئولان در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مورد ابتلای به کرونا در کهگیلویه و بویر احمد در روز ۱۲ اسفند و اولین مرگ در ۲۹ اسفندماه ثبت شد تا زنگ خطر ورود کرونا به استان به صدا در آید.

در آن روزها مسئولان با تشکیل جلسات مختلف و کمیته‌های زیر مجموعه کرونا در همه بخش‌ها به خوبی توانستند شیوع این ویروس را مدیریت کنند به طوری که تا خردادماه تعداد مرگ‌های ناشی از کرونا دو رقمی نشده بود و تعداد افراد بستری در بیمارستانها استان نیز کمتر از ۱۶ نفر بود.

اما از تیرماه و در موج دوم شیوع ویروس همه چیز به ناگاه تغییر کرد و شاهد شتاب شیوع این ویروس در استان بودیم به طوری که نرخ ابتلاء در این استان بیشتر از میانگین کشوری اعلام شد.

با این حال اقدامات پیشگیرانه تنها در حد بستن برخی صنوف پرخطر و مشابه اقدامات کشوری بود و هیچ اقدامی اضافه بر آن برای کاهش شتاب شیوع کرونا جز توصیه‌های روزمره به مردم وجود نداشت.

ادامه این شرایط منجر به نارنجی شدن وضعیت استان و قرمز شدن چهار شهرستان پرجمعیت آن شد به طوری که آمارهای بستری ۴۰ درصد رشد کرده و تعداد مرگ و میرها نیز به کمتر از ۹۰ فوتی رسیده است.

تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های کرونایی استان

این در حالی است که به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه وبویراحمد ظرفیت بیمارستانها تکمیل شده و در یاسوج بیمارستان دوم برای بستری بیماران کرونایی آماده سازی شده است.

پرویز یزدانپناه می‌گوید: شیوع این ویروس در استان بالاتر از میانگین کشوری است به طوری که در کشور از هر هزار نفر ۴.۵ نفر و در این استان به ازای هر هزار نفر ۸.۵ نفر مبتلا شده‌اند.

وی بیان می‌کند: تا روز گذشته ۲۷۸ بیمار مشکوک کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند که ۱۱۷ نفر کرونای قطعی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که موج دوم کرونا در کشور سیر نزولی به خود گرفته است در کهگیلویه و بویراحمد شاهد اوج گیری روزانه آن هستیم ولی جز چند مصاحبه و اعلام خطر و فعالیت ادارات با دو سوم نیروهای خود، هیچ اقدام سلبی و ایجابی متناسب با شرایط کنونی انجام نمی‌گیرد.

اگرچه برخی مسئولان عدم ضربه به معیشت مردم و یا جلوگیری از ایجاد ترس در جامعه را علت عدم انجام اقدامات سختگیرانه متناسب با این وضعیت می‌دانند اما باید گفت که کهگیلویه و بویراحمد نه نقشی در اقتصاد کشور دارد که با تعطیلی آن کشور فلج شود و نه هم با سهلگیری و توصیه درمانی کسی مجاب به رعایت پروتکل‌ها می‌شود.

عدم رعایت‌ها عامل رشد ابتلاء

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه روند افزایشی کرونا در استان را شاهد هستیم، می‌گوید: عدم رعایت‌ها افزایش ابتلاء را رقم زده است.

حسین کلانتری می‌افزاید: وضعیت در پاساژهای استان اصلاً مطلوب نیست و پوشش ۵۴ درصدی فاصله گذاری و پروتکل مطلوب محسوب نمی‌شود.

کلانتری با تاکید بر ضرورت کنترل بهتر و مدیریت مقابله با کرونا در بخش پاساژها، پایانه‌ها، مراکز اقامتی و …، بیان می‌کند: باید دستگاه‌ها نظارت و کنترل مناسب‌تری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هر صورت استان شرایط مناسبی را سپری نمی‌کند و کرونا ویروس به شدت در حال تاخت و تاز است و این در حالی است که پاییز نزدیک است و پیوند این ویروس با بیمارهای پاییزه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند.

مسئولین استان اگرچه در ماههای اولیه به خوبی این مسئله را مدیریت کردند و آن را جز افتخارات خود می‌دانستند اما اکنون در دقیقه نود در حال گل خوردن از کرونا هستند و انفعال در این خصوص نه تنها همه آن اقدامات خوب گذشته را گم می‌کند بلکه خسارتی جبران ناپذیر را نیز موجب می‌شود.

به نظر می‌رسد قرنطینه شهرهای قرمز استان و تعطیلی صنوف و ادارات تنها راه حل ممکن و مؤثر برای کاهش شتاب شیوع کرونا در استانی است که در ماههای اخیر عملکرد بهتری نسبت به سایر استان‌ها در مقابله با کرونا داشته است.