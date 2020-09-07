فرزاد ادیبی طراح، گرافیست و داور بخش پوستر جشنواره ملی عکس و پوستر «همدلی و مشارکت مردمی در مقابله با کرونا» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارتباط هنر و مشخصا پوسترسازی و اتفاق های اجتماعی گفت: طراحی گرافیک و به‌ویژه طراحی پوستر، رسانه‌ای است که در صد سال گذشته به خوبی توانسته خط ارتباطی بین فرستنده و گیرنده پیام باشد، گرچه امروزه کاربری‌اش از روی دیوار شهر تغییر کرده و به داخل وسایلی مثل گوشی‌های هوشمند و انواع دیگر رایانه‌ها منتقل شده است. نیازی هم به گفتن نیست که هنرمند در همین اجتماع زندگی می کند و متاثر از رویدادهای آن اثر هنری تولید می‌کند که در مورد گرافیک، طراح می‌تواند آثارش را با سفارش یا خودانگیخته بیافریند.

وی در ارتباط با بیماری همه‌گیر کرونا و نقش هنر در این رابطه عنوان کرد: مشکل اصلی جامعه ما ناآگاهی شهروندان است. هرچه جوامع ناآگاه‌تر باشند، میزان ابتلای به بیماری نیز بیشتر است. این ناآگاهی از خلاءهای فرهنگی ناشی می‌شود مانند پایین بودن سرانه مطالعه و ... هنر می‌تواند بخشی از این خلاءها را بپوشاند و آگاهی دهد که پوستر و به‌ویژه پوسترهای متحرک تا اندازه‌ای می‌توانند در اینجا و این موقعیت به‌کار آیند.

وی برگزاری جشنواره‌ها و مسابقه‌های هنری و تاثیر آنها بر خلق آثار هنری اظهار کرد: فارغ‌التحصیلان هنر و کسانی که کار هنر می‌کنند، به دنبال انگیزه‌ای هستند که آنها را به تولید آثار هنری ترغیب کند و مسلما یکی از ابزارهای ایجاد انگیزه در کنار انگیزه‌های قوی‌تری مثل احساس مسئولیت و ... همین مسابقات است.

وی درباره تاثیری که بحران کرونا بر برگزاری رویدادهایی چون جشنواره ملی عکس و پوستر «همدلی و مشارکت مردمی در مقابله با کرونا» می گذارد، گفت: هر رویدادی می‌تواند کنش‌ها و واکنش‌های خوب یا بدی را در پی داشته باشد. یکی از تاثیرات خوب پاندمی کووید ۱۹ این بود که جامعه جهانی به داشته‎های خود نگاهی دیگرگونه کرد و مردم تاثیرات پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را باز شناختند. جهانیان پی بردند که می‌توانند از راه دور آموزش ببینند، از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها بازدید کنند و در کنار حفظ سلامتی‌شان، وقت خود را کمتر تلف کنند. دیدن مجازی نتیجه مسابقات هنری و نمایشگاه‌ها هم همین‌گونه است. مضاف بر اینکه اشتیاقی در بین شرکت‌کنندگان و مشتاقان دیدن نتایج و آثار برتر وجود دارد که آنها را نقادانه پای گیرنده‌های خود خواهد نشاند.

این استاد دانشگاه در پایان درباره استقبال از این جشنواره هنری که از سوی یک نهاد علمی (واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی) برگزار می‌شود، بیان کرد: گاهی نهاد برگزارکننده یک رویداد به قدری از اعتبار هنری برخوردار است که شرکت‌کنندگان، هرنوع هزینه و زحمتی را متقبل می‌شوند تا کارشان در آن رویداد حضور یابد مثل جشنواره ‌پوستر «شومون» یا جشنواره فیلم کن در فرانسه اما اگر چنین انگیزه حرفه‌ای و هنری در کار نباشد می‌توان با ایجاد جذابیت‌های دیگری کمیت و کیفیت شرکت‌کنندگان را ارتقا داد. جذابیت‌هایی مثل جایزه‌های ارزشمندی همچون سفرهای مطالعاتی و ارزش مالی بالای جوایز و ...

ادیبی در بیش از ۱۶۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی شرکت کرده و مدرس مراکز علمی و آموزشی همچون دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دبیر و داور نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری متعدد است. وی یکی از داوران بخش پوستر جشنواره ملی عکس و پوستر «همدلی و مشارکت مردمی در مقابله با کرونا» است که واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری دانشگاه هنرهای ایرانی-اسلامی محمود فرشچیان و انجمن علمی پژوهش های هنری ایران برگزار می‌شود.

متقاضیان می‌توانند آثار خود در ۲ بخش عکس و پوستر را تا ۲۵ مهر به آدرس ایمیل جشنواره artfestivalcoronavirus@iau-tnb.ac.ir ارسال کنند.