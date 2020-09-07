به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، «دیوید فراست» مذاکره‌کننده ارشد انگلیس با اتحادیه اروپا، گفت: انگلیس در گفتگوهای تجاری برگزیت با اتحادیه اروپا دست هایش را زود بالا نمی برد و از این که تا پایان سال جاری میلادی توافقی برای جدایی به دست نیاید، هراسی ندارد.

فراست گفت: ما زمانی برای مذاکره رسیدیم که دولت پیش از ما و گروه مذاکره‌کنندگانش در بازی «هر که دیرتر پلک زد» در برابر نمایندگان اتحادیه زودتر پلک زدند، در آن شرایط سخت، بلوف هم زدند اما اروپایی‌ها دست‌شان را خواندند. اتحادیه اروپا عادت کرده که حرف ما را جدی نگیرد.

وی افزود: «بنابراین مهم‌ترین کاری که ما امسال می‌خواهیم بکنیم این است به آنها (اتحادیه اروپا) بفهمانیم که منظور ما همان چیزی است که می‌گوییم و آنها باید موضع ما را جدی بگیرند.»

انگلیس در روز ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی (۱۱ بهمن ۹۸) رسما از اتحادیه اروپا خارج شده اما دوران گذار روابط تجاری لندن و بروکسل آخر سال جاری میلادی پایان می‌یابد و مذاکرات برای دستیابی به توافق تجاری در دوران پسابرگزیت هنوز در جریان است.

قرار است مذاکرات دو طرف روز سه شنبه این هفته در لندن از سر گرفته شود اما اصرار انگلیس بر استقلالش در کمک‌های دولتی و خواسته‌هایش در زمینه ماهیگیری فعلا باعث طولانی شدن این مذاکرات شده است.