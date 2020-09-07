اولین جشنواره فیلم« زبان مادری» در مازندران برگزار می شود

مهدی رمضانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم‌شهر در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشنهاد برگزاری «جشنواره سراسری فیلم کوتاه زبان مادری» به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، فرماندار قائم‌شهر و نماینده مردم این شهرستان در مجلس، و آغاز روند پیگیری‌ها خبر داد.

وی گفت: طرح برگزاری «جشنواره سراسری فیلم کوتاه زبان مادری» به‌عنوان کاری ویژه با سطح پوشش فراشهرستانی و فرا استانی، به عنوان طرحی نو و برنامه‌ای شاخص برای نخستین بار در کشور، برای کسب مشورت و اخذ پشتیبانی‌های لازم به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، فرماندار قائم‌شهر و همچنین نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شد.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم‌شهر افزود: نظر به پیشینه تاریخی و زیست اقوام متعدد در کشور ایران از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق و تنوع زبان‌ها و گویش‌های محلی، از زبان مازنی و گیلکی گرفته تا ترکمن، آذری، کردی، لری، عربی، خراسانی و… در سراسر این مرزوبوم، با توجه به آسیب‌پذیر بودن زبان‌های بومی در جریان جهانی‌شدن و یکسان‌سازی فرهنگی که متأسفانه با تغییر نسل‌ها تشدید می‌شود، حفظ و ترویج زبان‌های بومی و محلی هر منطقه با عنوان مشترک «زبان مادری» از اهمیت بالایی برخوردار است.



رمضانی تأکید کرد: در این راستا، بهره‌گیری از «هنر» به‌ویژه هنر «سینما» به‌عنوان تأثیرگذارترین ابزار ثبت و ترویج فرهنگی در جوامع مختلف مورد تأکید بوده و «فیلم‌کوتاه» با ویژگی دسترسی بیشتر هنرمندان و امکان ساخت آثار متنوع، از قابلیت اثربخشی حداکثری در این حوزه برخوردار است.



این مسئول یادآور شد: مردم شهرستان قائم‌شهر که با تاریخچه‌ای طولانی در میزبانی از قومیت‌ها، به واسطه ویژگی‌های منحصربفرد صنعتی-اقتصادی و مشخصاً کارخانه‌ی بزرگ نساجی‌مازندران، پذیرای مهاجرانی فراوان از استان‌های مختلف و با زبان‌های گوناگون بوده‌اند، تجربه‌ای کاربردی در ارتباط تنگاتنگ و مستمر با قومیت‌های مختلف داشته و از اهمیت فراوان «زبان مادری» به خوبی آگاه می‌باشند.



رمضانی بر دعوت از فیلم‌سازان «فیلم کوتاه» در سراسر کشور به تولید فیلم با زبان‌های بومی هر منطقه تأکید کرده و اذعان داشت: تجمیع و ارائه آثار تولیدی در جشنواره‌ای معتبر و متعاقباً داوری آثار و اختصاص جوایز به برگزیدگان، نقش به‌سزایی در تشویق و ترغیب هنرمندان به تولید این‌گونه آثار داشته و انتشار فیلم‌ها به‌صورت گسترده و مستمر، کمک شایانی به ترویج زبان‌ها و گویش‌های محلی در میان مردم خواهد نمود.



مسئول دستگاه فرهنگی شهرستان قائم‌شهر، به لزوم تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری فیلم کوتاه «زبان مادری» در این شهرستان و برگزاری جشنواره به‌صورت دوسالانه اشاره کرده و اظهار داشت: لازمه‌ی تحقق این هدف، تصویب و تخصیص ردیف اعتباری ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جشنواره بوده و برگزاری نخستین دوره‌ی این دوسالانه نیز، از ۱ تا ۳ اسفندماه سال جاری و اختتامیه در شب ولادت امام دهم شیعیان حضرت جوادالائمه (ع) در سوم اسفندماه برابر با بیست‌ویکم فوریه که «روز جهانی زبان مادری» نام‌گذاری شده است، مورد نظر می‌باشد که امیدواریم با برخورداری از حمایت‌های مالی لازم، این امر برای نخستین بار در کشور محقق شود.



رمضانی در پایان، گسترش این طرح به جشنواره‌ای وسیع‌تر با عنوان «جشنواره فرهنگی و هنری زبان مادری» در تمامی رشته‌های فرهنگی و هنری را نیز، مطلوب و امکان‌پذیر دانسته و تأکید کرد: برگزاری این جشنواره‌ی کشوری به میزبانی شهرستان قائم‌شهر یا حتی شهرستانی‌دیگر در استان، افتخاری بزرگ برای سرزمین فرهنگ‌دوست و هنرمندپرور مازندران بوده و خانواده‌ی بزرگ فرهنگ و هنر استان، در این مسیر یاری‌گر یکدیگر خواهند بود.