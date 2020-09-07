«ناوالنی» از کُما خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بیمارستان «شاریتی» واقع در برلین امروز دوشنبه اعلام کرد که سلامتی «آلکسی ناوالنی» (از منتقدان دولت روسیه) بهبود یافته است.

به گفته پزشکان این بیمارستان، بیمار از کما خارج شده و از تنفس مصنوعی نیز جدا شده است.

در بیانیه صادره از سوی بیمارستان مذکور در این خصوص آمده است: وضعیت ناوالنی که از ۲۲ آگوست تحت درمان بود، بهبود یافته است. بیمار از کمای پزشکی خارج شده و از دستگاه تنفس مصنوعی جدا شده است. او در برابر محرک های کلامی واکنش نشان می دهد؛ اما برای ارزیابی عواقب احتمالی طولانی مدت مسمومیت شدید او خیلی زود است.