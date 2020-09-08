به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: به موجب ماده ۹ نسخه اصلاحی دستورالعمل «بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» نیروهای مسلح می‌توانند حساب بانکی خود را صرفاً نزد یکی از بانک‌های عاملی که به استناد «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» بانک دولتی محسوب می‌شوند و به تایید ستادکل نیروهای مسلح رسیده باشند، افتتاح و نگهداری کنند.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: سایر موسسات اعتباری مجاز به افتتاح حساب بانکی برای نیروهای مسلح نیستند.