علت بروز حادثه در معدن هجدک کرمان چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاتم شاکرمی با ابراز تأسف از ریزش معدن هجدک استان کرمان، کشته شدن چهار تن از کارگران در این حادثه را تسلیت گفت و اظهار داشت: با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تیم بازرسی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این حادثه حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه پیش از ظهر روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه رخ داده و بخشی از تونل به طور ناگهانی هنگام حفاری ریزش کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی میدانی اولیه بازرسان کار نشان می‌دهد؛ با توجه به شواهد، حادثه به احتمال زیاد به دلیل شرایط خاص زمین شناسی و غیرقابل پیش بینی آن معدن و مواجهه مسیر حفر تونل با یک سفره گازی پنهان در لایه‌های سنگی رخ داده است.

شاکرمی افزود: در اثر این اتفاق، حجم زیادی از گازهای نهفته در معدن، آزاد شده و باعث ریزش موضعی تونل شده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سوابق بهره برداری از آن معدن نشان می‌دهد؛ بازرسی‌های مستمر از معدن صورت گرفته و در اواخر تیرماه نیز این مهم انجام شده است.

وی با بیان اینکه از نگاه ساختارهای ایمنی عملیاتی، پیمانکار معدن از وجود مسئول فنی و ایمنی ذی صلاح و نیز تاییدیه صلاحیت ایمنی پیمانکاری برخوردار بوده است، افزود: در زمان عملیات استخراجی نیز مسئول ایمنی و مهندس معدن حضور داشته که متأسفانه در این حادثه غیرمترقبه فوت نموده است.

شاکرمی ادامه داد: در حال حاضر حسب بازرسی مجدد عصر روز جاری ۱۷ شهریور ماه از محل حادثه توسط بازرسان کار استان، به دلیل ریزش زغال سنگ در تونل و افزایش غلظت گاز متان در محیط، دستور تعطیلی معدن مذکور صادر شده است.

معاون روابط کار، بازگشایی مجدد معدن را منوط به تأمین شرایط ایمنی استاندارد، باربرداری، تحکیم تونل با سیستم نگهداری و دستور مقام قضائی دانست.

شاکرمی ضمن اعلام همدردی با حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنان ابراز امیدواری کرد: هر چه سریع‌تر بهبودی و عافیت کامل برای تنها مصدوم این حادثه حاصل شود.

گفتنی است، معدن هجدک از معادن فعال استان کرمان و در فاصله ۷۰ کیلومتری راور و ۶۰ کیلومتری زرند واقع شده که در این حادثه متأسفانه ۴ تن فوت و یک نفر نیز مجروح شده که حال وی مناسب گزارش شده است.