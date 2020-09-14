کشف جسد جوان غرق‌ شده در سد تبارک قوچان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسنعلی ولی زاده اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته افراد محلی خبر غرق شدن جوانی در سد تبارک را دادند، لذا به درخواست شرکت آب منطقه‌ای تعدادی از غواصان زبده با امکانات لازم از شهرستان مشهد به محل اعزام شدند و به کمک نیروهای آتش‌نشانی به جست‌وجو پرداختند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قوچان گفت: با گذشت بیش از ۲۵ ساعت عملیات جست‌وجو، با وجود تلاش غواصان و نیروهای آتش‌نشانی جسد فرد غرق شده پیدا نشد.

وی افزود: بعد از گذشت چند روز جنازه به سطح آب می‌آید، لذا روز گذشته جسد جوان غرق شده با جا به‌ جایی در جهت دیگری از سد تبارک به روی سطح آب آمد و پس از اعلام گزارش با اعزام نیروها، جسد توسط نیروهای آتش‌نشانی از آب خارج شد.