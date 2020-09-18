ارتباط با غرب کلید حل مشکلات اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس معصومی در خطبههای نماز جمعه این هفته رویان به میزبانی مسجد جامع ضمن بیان اینکه ملت ما به خوبی میداند که کلید رفع مشکلات مذاکره با غرب نیست زیرا این موضوع را یک بار تجربه کردهاند، بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند غرب قابل اعتماد نیست.
وی با بیان اینکه برخی گمراه کلید رفع مشکلات را در دستان آمریکا و غربیها میدانند که این تفکری اشتباه است، افزود: برخی با طرح این مسئله آن هم در زمانی که نزدیک به انتخابات هستیم قصد دارند تا شرایط جامعه را به سمت نظرات خود سوق دهند.
امام جمعه رویان با بیان اینکه با توجه به اینکه امسال انتخابات آمریکا در ۱۳ آبان برگزار میشود و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری ایران را داریم، میبایست این برهه حساس را بسیار ویژه ببینیم زیرا دشمنان در حال توطئه چینی هستند، گفت: قصد دشمنان این است که این دو رویداد سیاسی را به هم گره بزند.
معصومی با بیان اینکه برخی دشمنان خارجی و گمراهان داخلی قصد دارند به گونهای وانمود کنند که گویی تمام مشکلات مردم بسته به این دو انتخابات دارد، بیان کرد: امروزه کلید واژههای دشمنان در حرفهایشان امنیت، سلامت و معیشت است که دقیقاً قصد دارند این مسائل را به هم مرتبط سازند و آینده ایران را به یک انتخابات گره بزنند.
وی با بیان اینکه مردم باید هوشیار باشند، ابراز داشت: در حوزه امنیت علی رغم ۴۰ سال تهدیدات دشمنان خوشبختانه ایران اسلامی در اوج اقتدار است و این امر خاری در چشم دشمنان محسوب میشود لذا بر روی موضوع امنیت بارها مانور دادهاند از سوی دیگر قصد دارند با طرح دوگانه سلامت و دیانت قصد دارند تا بگویند دین در مقابل زندگی امروز انسان قرار دارد که البته مردم ما هوشیار هستند و اینگونه فریب نمیخورند.
امام جمعه رویان با قدردانی از هیئتهای عزاداری و مردم این شهر در ایام عزاداری سید الشهدا (ع) بیان کرد: مردم ما همواره در صحنه هستند و همیشه نیز توطئههای شوم دشمنان را خنثی کردهاند. از سوی دیگر مردم ما میدانند که همواره دو راهی مقاومت و سازش از ابتدای انقلاب تا کنون توسط برخی مطرح میشود اما نکتهای که برخی گمراهان نمیدانند این است که دشمنی و عداوت دشمنان ایران اسلامی هرگز تمامی نخواهد داشت.
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