به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار منصور شوقانی بعدازظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سپاه سمنان ضمن بیان اینکه یک هزار و ۸۰ عنوان ویژه برنامه دفاع مقدس در سطح استان برگزار می‌شود، ابراز داشت: از این تعداد ۱۳ عنوان برنامه شاخص خواهد بود که برپایی بزرگداشت شهدای سلامت و تجلیل از مدافعان سلامت و خبرنگاران دیگر برنامه‌های شاخص سپاه استان طی این هفته است.

وی ضمن بیان اینکه ۶۰۰ برنامه نیز به صورت عمومی در نظر گرفته‌شده است، افزود: با توجه به اینکه امسال با بیماری ویروسی کرونا مواجه هستیم لذا تلاش شد تا برنامه‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در نظر گرفتن شرایط امروز جامعه برگزار شود.

جانشین فرماندهی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان بابیان اینکه بیشترین برنامه‌ها با ۸۰ عنوان در شاهرود اجرا خواهد شد، ابراز داشت: طی هفته دفاع مقدس ۴۰ برنامه در سمنان، ۵۰ برنامه در دامغان، ۳۵ برنامه در گرمسار، ۲۳ برنامه در مهدی‌شهر، ۲۰ برنامه در میامی، ۵۰ برنامه در سرخه و ۱۲ برنامه در آرادان برگزار می‌شود.

شوقانی بابیان اینکه ۴۳ هزار رزمنده، سپاهی و بسیجی طی هفته دفاع مقدس در سطح استان تجلیل می‌شوند، تصریح کرد: برگزاری یادواره شهدا، رونمایی از فیلم کوتاه قرار، فیلم مستند شهید سراج و تندیس شهیده صدیقه رودباری و رونمایی از نخستین اپلیکیشن شهدای مدافع حرم و غیره دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

وی بابیان اینکه برنامه‌ها به این موارد خلاصه نمی‌شود و بیش از این عناوین هستند، افزود: با توجه به اینکه در فصل بازگشایی مدارس هستیم لذا پنج هزار بسته لوازم‌التحریر و بسته معیشتی نیز در سطح استان طی هفته دفاع مقدس توزیع می‌شود که خیران می‌توانند در این راه با سپاه و بسیج همراه باشند.