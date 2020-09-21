مستند «همسفران صبور» رونمایی می شود/تجلیل از ۲۰هزار رزمنده گیلانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مصطفی پور عصر یکشنبه در جلسه مشترک شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شورای حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان، اظهار کرد: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب باید در زمینه گسترش فرهنگ دفاع مقدس تلاش کرد.

وی با بیان اینکه ایشان دفاع مقدس را گنجینه‌ای تمام نشدنی می‌دانند، گفت: فرهنگ هشت سال دفاع مقدس می‌تواند به چراغ راه انقلاب اسلامی تبدیل شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده برای این هفته در استان، گفت: صبح دوشنبه همزمان با سراسر کشور از ۲۰ هزار رزمنده یگان‌های نظامی و انتظامی استان گیلان تجلیل می‌شود.

وی به برگزاری نمایشگاه رزمی فرهنگی دستاوردهای دفاع مقدس در دانشگاه امام خامنه ای نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیباکنار را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان و تصریح کرد: افتتاح ۱۳۸ واحد مسکن محرومین را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

سرهنگ مصطفی پور از توزیع بسته‌های معیشتی با محوریت البسه و لوازم التحریر، رونمایی از پنج عنوان کتاب با موضوع ایثار و شهادت، اجرای میز خدمت، برگزاری طرح ثامن و دیدار با خانواده‌های شهدا از دیگر برنامه‌های این هفته اعلام کرد.

وی با اشاره به رونمایی از مستند «همسفران صبور» ویژه همسران شهدا، بیان کرد: مسابقه تلویزیونی «۸۰۰۰ قهرمان» نیز از صدا و سیمای مرکز گیلان پخش خواهد شد.

دفاع مقدس هویت ملت ایران است

مدیرکل بنیاد شهید گیلان در ادامه با اشاره به اینکه امنیت و اقتدار امروز ایران مدیون خون شهدا است، اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های دفاع مقدس هویت ملت ایران را تشکیل می‌دهد.

عبدالله پاکاری بر ضرورت انتقال و گسترش این فرهنگ در جامعه به ویژه در میان نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به ساخت فیلم سینمایی شهید انصاری، افزود: پروژه سینمایی شهید علی انصاری از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در دستور کار قرار گرفته است.

پاکاری به تهیه اقلام بهداشتی ویژه جانبازان شیمیایی به ویژه ۲۶۰ جانباز شیمیایی بالای ۷۰ درصد با همکاری علوم پزشکی گیلان اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعتبارات لازم جهت نگهداری و مرمت گلزارهای شهدا را تخصیص دهند.

۴۰ بانوی گیلانی پیشکسوت دفاع مقدس تجلیل می‌شوند

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گیلان در ادامه این جلسه به نقش بانوان به ویژه بانوان گیلانی در دوران دفاع مقدس اشاره و اظهار کرد: ۲۰۰ ویژه برنامه در حوزه زنان و خانواده در هفته دفاع مقدس در استان گیلان برگزار می‌شود.

زهرا یعقوب نژاد ادامه داد: ایثار و فداکاری زنان در دوران دفاع مقدس با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها به جامعه انتقال داده خواهد شد.

یعقوب نژاد با اشاره به ۴۰ بانوی پیشکسوت دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: برپایی نمایشگاه عکس و کتاب با محوریت دفاع مقدس و رونمایی از دو عنوان کتاب دفاع مقدس در حوزه زنان از دیگر برنامه‌ها در این بخش است.