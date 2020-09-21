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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۵۶

سرمربی تیم پورتیموننز پرتغال در انتظار هافبک صنعت نفت آبادان

سرمربی تیم پورتیموننز پرتغال در انتظار هافبک صنعت نفت آبادان

سرمربی تیم فوتبال پورتیموننز پرتغال در انتظار پیوستن هافبک تیم صنعت نفت آبادان به این باشگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد سلمانی هافبک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان یکی از بازیکنان مدنظر «پائولو سرجیو» سرمربی تیم پورتیموننز پرتغال است ولی انتقال وی به پرتغال هنوز نهایی نشده است. 

روزنامه «رکورد» پرتغال در این مورد اعلام کرد که سرجیو همچنان در انتظار خریدهای جدید است. 

سرمربی پورتیموننز هم گفت: ما به یک هافبک و یک مهاجم دیگر نیاز داریم؛ همانطور که دو بازیکن از قاره آسیا (سافاوی مهاجم مالزیایی و سلمانی هافبک ایرانی) در حال امضای قرارداد بلند یا میان مدت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرجیو سابقه کار در تیم های آسیایی از جمله صنعت نفت آبادان و التعاون عربستان را در کارنامه دارد. 

کد مطلب 5028969

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