به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود پس از شروع مجدد لیگ قهرمانان آسیا مقابل الشرطه عراق با نتیجه یک - یک متوقف شد تا سرنوشت این تیم برای صعود به بازی آخر کشیده شود.

علی شوری پیشکسوت آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلم برای استقلال سوخت چون به نظرم رسید این تیم مثل تیم‌های بدون صاحب است. بازیکنان و کادر فنی تنها و بی روحیه بودند و مشخص بود تحت حمایت نیستند و باید خودشان باشند و خودشان. در اردوی این تیم بزرگ‌تری از سوی باشگاه نبود. من انتظار داشتم مدیرعامل خودش را به این اردو می‌رساند و قبل از اولین بازی شخصاً از تیم حمایت می‌کرد.

پیشکسوت آبی پوشان در ادامه بیان داشت: مجید نامجو مطلق مهره کوچکی در تاریخ باشگاه استقلال نیست. او یکی از اسطوره‌های این باشگاه است و باید برای همه در باشگاه قابل احترام باشد. باید حرمت نامجو مطلق را در حد نهایت نگه داشت چون روی آبرو و اعتبار خودش ریسک کرد که در چنین زمانی مسئولیت مربیگری این تیم را پذیرفت. واقعاً اگر نامجو چنین فداکاری را نمی‌کرد، تکلیف چه بود؟

وی افزود: به نظر من مجید می‌تواند همان مهره گم شده استقلال باشد. او سرمایه مربیگری این باشگاه است و حالا که برادری‌اش را ثابت کرده باشگاه هم باید به او اعتماد کند. چرا خود نامجو برای فصل بعد سرمربی نباشد؟

شوری تاکید کرد: به جای آنکه دنبال اسامی برویم که عملکردشان مشخص نیست و برای ما مثل هندوانه دربسته به حساب می‌آیند، به خود نامجو اعتماد کنیم و او را به عنوان سرمربی فصل بعد انتخاب و معرفی کنیم. البته که نامجو مطلق هم باید دقت کند که کادرش را از افراد استقلالی که در وجودشان خمیرمایه مربیگری وجود دارد انتخاب کند. خدا را شکر در بین پیشکسوتان استقلال هم به تعداد کافی مربیان با دانش دیده می‌شوند و نیازی نیست خارج از خانواده استقلال فردی بیاید.

هافبک پیشین آبی پوشان در خصوص دیدار این تیم مقابل الشرطه گفت: استقلال دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه اول بازی کاملاً در دست الشرطه بود و به گل رسید و در نیمه دوم با تعویض‌های خوبی که نامجو مطلق انجام داد بازی کلاً به سود ما شد. البته باید این را هم اشاره کنم که الشرطه قدری هم خسته شده بود و این هم در عقب کشیدن این تیم تاثیر داشت.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: در نیمه دوم استقلال آنقدر خوب بود که بارها فرصت گلزنی خلق کرد و حالا که بازی تمام شده من به عنوان یک پیشکسوت افسوس فرصت‌های از دست رفته را می‌خورم. ای کاش قدری در زدن ضربات آخر خوش شانس تر و باهوش‌تر بودیم.

شوری در خصوص دیدار پایانی این تیم مقابل الاهلی گفت: تیم ما آنقدر توانایی دارد که بتواند الاهلی را شکست داده و به مرحله بعد صعود کنیم. امیدوارم از یک سو کادر فنی و از یک سو مدیران بتوانند تیم را به لحاظ روحی ریکاوری کنند.