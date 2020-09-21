جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش دانشگاهیان در دفاع مقدس و نقشی که در حال حاضر با توجه به شرایط کشور می‌توانند ایفا کنند، گفت: در شرایط فعلی می‌توان چندین نقش برای اساتید دانشگاه، نخبگان و دانشگاهیان با توجه به جایگاهی که دارند در نظرگرفت.

تلاش مخالفان گفتمان انقلابی برای ایجاد ضعف در حوزه اقتصاد ایران

وی ادامه داد: ما اکنون در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم یعنی عموم کشورهایی که مخالف گفتمان انقلابی هستند، تلاش خود را می‌کنند جمهوری اسلامی را در حوزه اقتصاد دچار ضعف کنند.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران تصریح کرد: چون جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی و حوزه‌های دیگر آزموده و بررسی شده و راهی را رفته‌اند که به نتیجه نرسیده است، برای همین برروی مباحث اقتصادی و تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی را درگیر کرده است و یا همین بحث اخیر که آمریکا به عنوان مکانیسم ماشه آمریکا عنوان کرد، تمرکز کرده‌اند.

پیشران پیشرفت کشورها جامعه دانشگاهی و نخبگی

وی با بیان اینکه همه به دنبال این هستند که ما در حوزه اقتصادی دچار ضعف شویم افزود: اگر یک کشور در بحث اقتصاد و تامین نیازهایی که مردم به او وابسته هستند دچار ضعف شود، این موضوع می‌تواند اخلال ایجاد کند، از طرفی کشورهایی که پیشرفته هستند پیشران، پیشرفت این کشورها جامعه دانشگاهی نخبگی و پیشرفت علمی است.

اساتید و جامعه دانشگاهی خودشان را به رویکرد حل مسئله نزدیک کنند

دارا ادامه داد: آنچه مسلم است جمهوری اسلامی این ظرفیت، نخبگی و پیشرفت علمی و تکنولوژیک را دارد و اگر جایگاه ایران را در منطقه بررسی کنیم ایران از نظر پیشرفت علمی و تولیدات علمی رتبه یک را دارد اما بحث این است که اساتید ما ماموریت دارند که بایستی اقدام کنند و آن هم نگاه حل مسئله داشتن به پدیده‌ها است، اگر جامعه دانشگاهی ارتباط جدی با تصمیماتی که در حوزه اجرایی اخذ می‌شود داشته باشد، بهتر به رفع مشکل کمک کند.

دانشگاهیان مانند زمان جنگ نگاه جهادگونه به حل مسائل داشته باشند

وی تاکید کرد: یک جدایی بین جامعه دانشگاهی و حوزه اجرایی کشور، ایجاد شده است، حوزه اجرایی کشور باید در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و حتی تولید و تدوین قوانین از فضای نخبگی استفاده کند، این فرایند دو طرفه است سیاستمداران هم باید از دانشگاهیان کمک بگیرند و هم اساتید و جامعه دانشگاهی خودشان را به رویکرد حل مسئله نزدیک کنند.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران افزود: در زمان جنگ ایجاب می‌کرد دانشگاهیان برای تامین امنیت و حراست، با حضور در جبهه دشمن متجاوز را از کشور برانند و اکنون شرایط ایجاب می‌کند، دانشگاهیان و اساتید نگاه جهادگونه به حل مسائل جامعه داشته باشند.

شرط پشت سر گذاشتن تحریم‌ها

وی ادامه داد: ما باید سعی کنیم مسیر تولید علم را به سمت حل مساله ببریم، اگر مسیر تولید علم به سمت حل مساله رفت؛ تحریم را پشت سرگذاشته و در سطح منطقه و در سطح نظام بین الملل به لحاظ اقتصادی جایگاه خوبی برای خودمان ترسیم می‌کنیم البته این مشکلات فقط از سوی استاد دانشگاه نیست، نظام آموزش عالی ما بایستی طوری مسیر را طراحی کند که اساتید در مسیر حل مساله قرار گیرند.

تولید علم مسیر صحیح خود را در جهت حل مساله پیدا نکرده است

وی افزود: الان احساس می‌کنم دانشگاه ما تولید علم می‌کند ولی این تولید علم مسیر صحیح خود را در جهت حل مساله پیدا نکرده است، نمی گویم از دانشگاهیان استفاده نمی‌شود یا در پروژه‌های ملی حضور ندارند، منظورم این است که دانشگاهیان و اساتید بیشتر علم‌شان را اجتماعی کنند و دغدغه اجتماعی کردن علم باید باشد.

دارا ادامه داد: بایستی هم دولتمردان ما توجه جدی و استفاده بهتری از نخبگان و اساتید دانشگاه داشته باشند و هم مسیر تولید علم در جهت حل مساله باشد غیر از این باشد ما تولید علم می‌کنیم اما، نه تولید علم نافع که به درد کشور ما بخورد، ما در یک چرخه تولید علم در سطح جهان کار می‌کنیم که چه بسا تولیدات علمی ما به درد پروژه‌هایی بخورد که در کشورهای دیگر از آن استفاده می‌شود.

ارتقا اساتید منوط به حل مساله باشد

وی درباره اینکه آیا دانشگاه‌های ما درحال حاضر ظرفیت پرورش نیروهای نخبه ای که بتوانند در جنگ امروز مقابله کنند را دارند، گفت: در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان به عنوان محملی برای فعالیت نخبگان است، ولی من معتقدم که رویه اصلی وزارت علوم باید اصلاح شود به عنوان مثال در حوزه ارتقا اساتید معتقدم که ارتقا اساتید به درجات بالاتر علمی باید منوط به حل مساله باشد نه تولیدات صرفاً مقالاتی که در خیلی موارد ممکن است گره‌ی از مشکلات یک مساله یک پروژه بین المللی باز کند ولی گره‌ای از مشکل کشور باز نکند.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران با بیان اینکه استاد و نخبه دانشگاهی هر جور که سیاست‌های علمی کشور اتخاذ شود در آن مسیر حرکت می‌کنند افزود: اکنون همان طور که در زمان دفاع مقدس جنگ ما به نوعی جنگ نابرابر بود یعنی کشورهای دیگر پشت کشور متجاوز آن زمان عراق و فردی به نام صدام جمع شدند تا ایران را تسلیم کنند و از آرمان‌هایی که انقلاب و حضرت امام راحل به دنبال آن بودند به عقب برانند، الان هم دشمنی با آن زمان یکی است، دشمنی با گفتمان انقلاب اسلامی است منتهی آن زمان علاوه بر تحریم، دشمن به دنبال تصرف کشور و به دنبال تجاوز نظامی بود ولی اکنون جمهوری اسلامی به جایگاه و توانمندی رسیده است که دشمن احساس می‌کند هرگز نمی‌تواند به لحاظ به خطر انداختن امنیت کشور از حیث نظامی و تصرف کاری کند بنابراین اکنون جنگ، جنگ اقتصادی است.

دانشگاه‌ها بایستی در زمینه جهش تولید اقدامات جدی تری داشته باشند

دارا ادامه داد: اساتید باید به دنبال اصلاح ساختارهایی باشند که سمت و سوی اقتصاد را به سمت تولید بیشتر هدایت کند، در سال جهش تولید هم قرار داریم، دانشگاه‌ها بایستی در زمینه جهش تولید اقدامات جدی تری داشته باشند، بایستی دولت و سیاستمداران را جامعه دانشگاهی به سمتی هدایت کند که به بحث تولید و توان داخلی اهمیت بدهد در بحث پیشبرد اهداف اقتصادی باید به توان داخلی توجه کرد.

نگاه سیاستمداران به توان داخلی، خیلی ضعیف است

وی افزود: مشکلی که برخی سیاستمداران ما با آن مواجه هستند این است که نگاهشان به توان داخلی، خیلی ضعیف است، احساس می‌کنند ما توان داخلی نداریم، درصورتی که این طور نیست ما توان علمی داریم، توان تکنولوژیک داریم، ظرفیت‌های خیلی نهفته ای داریم که استفاده از آن می‌تواند ما را در یک وضعیت خوبی در عرصه اقتصاد قرار دهد.