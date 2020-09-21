به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محسنی مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اعلام خبر فوق، گفت: این فعالیت‌ها در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان و به منظور بازگرداندن نشاط و شادابی به کالبد پایتخت با رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود.

به گفته امیر محسنی، پس از مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر بازگشایی اماکن ورزشی در رشته‌های خاص و پرهیز از رشته‌های پربرخورد، ۷۵ مجموعه سازمان در حال خدمات رسانی به شهروندان تهرانی هستند و از این رو از شهروندان محترم دعوت کنیم با خیالی آسوده در مجموعه‌های ورزشی شهرداری حضور یابند.

سازمان ورزش شهرداری تهران از پنجم اسفند ماه سال گذشته، در راستای قطع زنجیره کرونا، نسبت به تعطیلی مجموعه‌های ورزشی تحت پوشش خود اقدام کرد و سپس با گذر از پیک نخست کرونا، آهنگ ورزش شهروندی را با رعایت تمامی پروتکل‌های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا، از ۱۷ خرداد ماه سال جاری با شعار ورزش از نو در پایتخت نواخت.

با اوج گرفتن این پاندومی، تعطیلی مجموعه‌های ورزشی، بار دیگر در تاریخ ۱۹ تیرماه کلید خورد و سپس از دهم شهریور ماه فعالیت‌ها در رشته‌های کم برخورد در ۵۸ مجموعه ورزشی از سر گرفته شد و تعداد آنها در شهریور ماه جاری، به ۷۵ مجموعه افزایش یافت.

مجموعه‌های آبی همچنان تعطیل بوده و بازگشایی دوباره آنها منوط به اجازه ستاد ملی کرونا خواهد بود.