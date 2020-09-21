برگزاری آیین نکوداشت ۵ سینماگر در افتتاحیه جشنواره فیلم «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، مراسم نکوداشت خسرو سینایی، هادی مشکوه، شهید حسین فهیمی، همایون‌رضا عطاردی و غلامرضا جنت‌خواه دوست همزمان با افتتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» برگزار می‌شود.

این آیین امروز دوشنبه ۳۱ شهریور برگزار و همزمان با مراسم افتتاحیه نکوداشت ۵ سینماگر انقلاب و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

سینایی؛ از مهاجرت لهستانی‌ها تا روایتگری دفاع‌مقدس

خسرو سینایی کارگردان، فیلمنامه‌نویس و مستندساز، فارغ‌التحصیل کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی از آکادمی هنرهای نمایشی و رشته تئوری موسیقی از کنسرواتوار وین است.

وی فیلمسازی خود را از سال ۱۳۴۶ آغاز کرد. او سال ۶۲ مستند «مرثیه گمشده» با روایت مهاجرت هزاران لهستانی به ایران (در سال‌های ۱۹۴۱ و ۱۹۴۲ ) را ساخت و به همین دلیل جایزه‌ای تحت عنوان نشان ویژه «صلیب شوالیه جمهوری لهستان» نیز از رییس‌جمهور کشور لهستان هم دریافت کرد.

یکی از مطرح‌ترین فیلم‌های سینمایی این کارگردان «عروس آتش» بود که سال ۷۸ ساخته شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را نیز از جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.

«جزیره رنگین»، «کویر خون»، «مثل یک قصه»، «گفت‌وگو با سایه»، «فرش، اسب، ترکمن»، «عروس آتش»، «کوچه پاییز»، «در کوچه‌های عشق»، «یار در خانه»، «مرثیه گمشده»، «هیولای درون»، «زنده باد...» و «تهران امروز» از آثار این کارگردان است.

سینایی در حوزه مستند هم کارنامه قابل ‌اعتنایی دارد. «راویان تاریخ»، «گواهان تاریخ»، «آوازهای سکوت»، «طرح برنده»، «میان سایه و نور» و «عبور از نمی‌دانم» از آثار او در عرصه مستندسازی است.

نشان «هنرمند با افتخار» از وزارت فرهنگ جمهوری لهستان برای فیلم مرثیه گمشده، نشان ویژه «صلیب شوالیه جمهوری لهستان» از سوی رییس‌جمهور لهستان برای فیلم مرثیه گمشده، جایزه انجمن بین‌المللی منتقدان فیلم (فیبرشی) برای فیلم «عروس آتش» در جشنواره بین‌المللی فیلم کارلوی واری جمهوری چک، برنده جایزه گلدان بلورین انجمن مبارزان ضد فاشیسم در جشنواره کارلوی جمهوری چک برای فیلم زنده باد... و همچنین جایزه فارغ‌التحصیلی آکادمی موسیقی و هنرهای نمایشی (وین - اتریش) برای فیلم «ماهیگیری» نیز از افتخارات این تهیه‌کننده شاخص سینما است.

خسرو سینایی در مرداد ۱۳۹۹ به دلیل عفونت ریه و ابتلا به کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲، در ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ درگذشت. پیکر او ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ بدون برگزاری مراسم عمومی و تنها با حضور خانواده‌اش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در کنار مزار محمدعلی کشاورز به خاک سپرده شد.

مشکوه؛ روایت ۱۸ سال تهیه‌کنندگی در سینمای دفاع‌مقدس

هادی مشکوه تهیه‌کننده سینما در ۳۰ سالگی از کرمان، زادگاهش به تهران مهاجرت کرد. او که عکاسی در بیش از ۳۲۳ فیلم سینمایی را در کارنامه دارد، پس از انقلاب وارد عرصه تهیه‌کنندگی فیلم شد و در زمره اولین تهیه‌کنندگانی بود که به این عرصه وارد شدند.

تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی «مرز» به نویسندگی سیروس الوند و کارگردانی جمشید حیدری در سال ۱۳۶۰ یکی از اولین فیلم‌های با موضوع دفاع‌مقدس و دومین فیلم به تهیه‌کنندگی مشکوه بعد از «کرکس‌ها می‌میرند» بود.

«ترن» یکی دیگر از آثار ماندگاری است که به تهیه‌کنندگی هادی مشکوه و کارگردانی امیر قویدل و بازی فرامرز قریبیان در کنار خسرو شکیبایی و عنایت بخشی، ساخته شد. آخرین فیلمی که مشکوه در سینمای ایران تهیه کرد، فیلم «لانه عقاب‌ها» به نویسندگی و کارگردانی کوپال مشکوه در سال ۱۳۷۸ بود که آن هم در ژانر دفاع‌مقدس ساخته شد. سرانجام مشکوه در سن ۹۰ سالگی در ۲۲ آبان ۱۳۹۴ به دلیل مشکلات کلیوی و تنفسی و بر اثر ایست قلبی در بیمارستان لبافی‌نژاد تهران درگذشت.

شهید فهیمی؛ از مستند شهادت تا استناد به شهادت

شهید حسین فهیمی جانباز ۷۰ درصد و عضو هیات‌علمی دانشگاه سوره، از دوران جنگ یک دست و یک پای خود را از دست داده بود.

وی در سال ۱۳۴۳ در شیراز متولد شده و دارای مدرک کارشناسی سینما از دانشگاه هنر، کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس و دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنر بود. از جمله فعالیت‌های فهیمی می‌توان به مستند «محیط‌ زیست کهکلویه‌ و بویراحمد»، «ده مستند مساجد و فعالیت‌های فرهنگی استان فارس»، «فیلم‌های کوتاه مستند گزارشی سیمای صبحگاهی»، مستند «تشییع شهدای شیراز»، مستند رحلت امام خمینی «سوگ در سوگ»، فیلم داستانی «آغاز یک پایان»، فیلم داستانی «آواز جنگل»، سینمایی «ساحت»، فیلم مستند «گمست» و فیلم مستند «انتظار» اشاره کرد. وی سرانجام در ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۵ به یاران شهیدش پیوست و به فیض والای شهادت رسید.

عطاردی؛ مردی از جنس تجربه در سینما

همایون‌رضا عطاردی از سال ۱۳۶۶ فعالیت‌های موسیقی خود را به صورت جدی آغاز کرد. او کار حرفه‌ای را از سینما شروع و سال ۱۳۷۲ در فیلم «راننده‌ سفیر» به کارگردانی حبیب‌الله بهمنی و شفیع آقامحمدیان به عنوان آهنگساز فعالیت کرد. فعالیت در سریال «۲۳‌ گرم» به کارگردانی جواد مزدآبادی و سریال «آدمخوار» در مقام آهنگساز نیز در کارنامه او دیده می‌شود.

وی در سال ۱۳۸۱ جایزه بهترین موسیقی نماهنگ را برای «وسعت عشق» از نهمین «جشنواره فیلم دفاع مقدس» دریافت کرد. «فیلادلفی» به کارگردانی اسماعیل رحیم‌زاده و سیدمجتبی اسدی‌پور، «دختران» به کارگردانی قاسم جعفری، «پشت پرده مه» ساخته پرویز شیخ طادی، «چوری» اثر جواد اردکانی، «آخرین نبرد» و «آن مرد آمد» به کارگردانی حمید بهمنی، «تلاش معکوس» ساخته علی عسگری و «یک شب یک غریبه» به کارگردانی حسین قاسمی جامی، از دیگر فیلم‌هایی است که عطاردی به عنوان آهنگساز در آنها حضور داشته است. عطاردی در سوم مردادماه سال ۹۹ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت.

جنت‌خواه، کارگردان هزاران ساعت مستند دفاع‌مقدس

غلامرضا جنت‌خواه ‌دوست، از سال ۱۳۴۶ فعالیتش را با کارگردانی مستندهای تلویزیونی آغاز کرد. وی با تولید و ساخت فیلم‌های مستند داستانی در مورد مضامین جنگ گام‌های موثری برداشت و به یکی از چهره‌های شناخته ‌شده در این عرصه تبدیل شد.

جنت‌خواه ‌دوست با ساخت بیش از ۱۳ هزار دقیقه مستند جنگی به صورت نگاتیو، از این حیث یکی از مستندسازان رکورددار به شمار می‌رود. این کارگردان ۷۳ ساله ده‌ها مستند درباره دفاع‌مقدس در کارنامه کاری خود داشت که از آن جمله می‌شود به «مائده» اشاره کرد. جنت‌خواه‌دوست در ۱۴ خرداد ۹۸ به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» در ۲ زمان ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه همزمان با هفته دفاع مقدس در بخش‌های «مدافعان سلامت»، «جشنواره جشنواره‌ها» و انتخاب استانی بخش «فیلمسازان بسیجی» و «نشان رسول» و یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج در بخش‌های «سینمای ایران و جهان»، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد و پژوهش تحلیل» و انتخاب برگزیدگان ملی «فیلمسازان بسیجی» به دبیری مهدی عظیمی‌میرآبادی به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می‌شود.