سفر آیت الله رئیسی به اردبیل انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی در جلسه گرامی داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در سخنانی به ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: امروز همه ما بر سر سفره رنج‌ها و سختی‌های ایثارگران و امام شهدا هستیم و امنیت، آرامش، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون جانفشانی‌های آن عزیزان است.

رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: ایثارگران، جانبازان و مخصوصاً شهدا نشان دادند که راه پیروزی، ایستادگی در برابر ظلم و ستم است و در این راه از مکتب عاشورا و حضرت امام حسین علیه السلام باید الگو گرفت و این الگوگیری مناسب رزمندگان باعث شد تا هشت سال در برابر دشمن تا دندان مسلح که توسط جهان خواران شرق و غرب پشتیبانی می‌شدند به پیروزی برسیم.

عتباتی خاطرنشان کرد: باید فرهنگ ایثار و گذشت را در جامعه تقویت و نهادینه کنیم و همیشه خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران را ارج نهیم چرا که تکریم آنان احترام به فرهنگ مقاومت، ایثار و فداکاری است.

وی با یادآوری موفقیت‌های کشور اظهار کرد: امروز هم شاهد هستیم که جوانان ما همانند ایام جنگ تحمیلی در تمامی حوزه‌ها به ویژه در حوزه‌های علمی مجاهدانه و شبانه روزی برای ارتقا و پیشرفت کشور تلاش می‌کنند و این مایه مباهات هر فرد ایرانی است.

رئیس کل دادگستری استان گفت: مجموعه قضائی در این بین رسالت سنگین‌تری در حفظ و پاسداشت فرهنگ ایثار و گذشت دارد و مسلماً تلاش مجموعه قضات و کارمندان دستگاه قضائی در تحقق آرمان‌ها و اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش آفرین خواهد بود.

وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل، این سفر را مایه خیر و برکت برای این استان عنوان کرد و افزود: آیت الله رئیسی در هفدهمین سفر استانی خود، روز پنجشنبه هفته جاری در رأس یک هیأت عالی رتبه قضائی به استان اردبیل سفر خواهد کرد.

در پایان این مراسم از ۶ نفر از ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس شاغل در دادگستری استان تجلیل به عمل آمد.