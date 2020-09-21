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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۰۱

آخر هفته جاری؛

سفر آیت الله رئیسی به اردبیل انجام می شود

سفر آیت الله رئیسی به اردبیل انجام می شود

اردبیل - آیت الله رئیسی در هفدهمین سفر استانی خود، روز پنجشنبه هفته جاری در رأس یک هیأت عالی رتبه قضایی به استان اردبیل سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی در جلسه گرامی داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در سخنانی به ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: امروز همه ما بر سر سفره رنج‌ها و سختی‌های ایثارگران و امام شهدا هستیم و امنیت، آرامش، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون جانفشانی‌های آن عزیزان است.

رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: ایثارگران، جانبازان و مخصوصاً شهدا نشان دادند که راه پیروزی، ایستادگی در برابر ظلم و ستم است و در این راه از مکتب عاشورا و حضرت امام حسین علیه السلام باید الگو گرفت و این الگوگیری مناسب رزمندگان باعث شد تا هشت سال در برابر دشمن تا دندان مسلح که توسط جهان خواران شرق و غرب پشتیبانی می‌شدند به پیروزی برسیم.

عتباتی خاطرنشان کرد: باید فرهنگ ایثار و گذشت را در جامعه تقویت و نهادینه کنیم و همیشه خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران را ارج نهیم چرا که تکریم آنان احترام به فرهنگ مقاومت، ایثار و فداکاری است.

وی با یادآوری موفقیت‌های کشور اظهار کرد: امروز هم شاهد هستیم که جوانان ما همانند ایام جنگ تحمیلی در تمامی حوزه‌ها به ویژه در حوزه‌های علمی مجاهدانه و شبانه روزی برای ارتقا و پیشرفت کشور تلاش می‌کنند و این مایه مباهات هر فرد ایرانی است.

رئیس کل دادگستری استان گفت: مجموعه قضائی در این بین رسالت سنگین‌تری در حفظ و پاسداشت فرهنگ ایثار و گذشت دارد و مسلماً تلاش مجموعه قضات و کارمندان دستگاه قضائی در تحقق آرمان‌ها و اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش آفرین خواهد بود.

وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل، این سفر را مایه خیر و برکت برای این استان عنوان کرد و افزود: آیت الله رئیسی در هفدهمین سفر استانی خود، روز پنجشنبه هفته جاری در رأس یک هیأت عالی رتبه قضائی به استان اردبیل سفر خواهد کرد.

در پایان این مراسم از ۶ نفر از ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس شاغل در دادگستری استان تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 5029368

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