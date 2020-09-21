درآمد ۳۰۰ میلیارد دلاری با افزایش یک درصدی ضریب بازیافت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه امروز (دوشنبه، ۳۱ شهریورماه) در حاشیه امضای ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت میدان‌های نفت با اشاره به اینکه پیش از این ۹ قرارداد با دانشگاه‌ها امضا شده بود، گفت: امروز نیز ۸ دانشگاه جدید به این جمع پیوستند و هم‌اکنون مطالعه پژوهشی حدود ۵۰ درصد مخازن نفت و گاز کشور به دانشگاه‌ها سپرده شده است.

وی به فعالیت ده‌ها استاد و صدها دانشجو و محقق در این قراردادها اشاره کرد و افزود: بر مبنای این قراردادها، صدها مقاله و دستاورد پژوهشی حاصل می‌شود که کاربردی هستند و برای بایگانی انجام نشده‌اند. در واقع با امضای این قراردادها مأموریت افزایش بازیافت میدان‌ها از نظر تخصص به دانشگاه‌ها واگذار شده که حرکت جدیدی است و پیوند ناگسستنی دانشگاه و صنعت برقرار شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه در قراردادهای پیشین برای قانع کردن صنعت بسیار تلاش شد و دانشگاه‌ها نیز در این مسیر صبوری کردند، ادامه داد: هم‌اکنون صنعت و دانشگاه با هم همراه شده‌اند و در این ۱۳ قرارداد نه‌تنها وزارت نفت فشاری نیاورد، بلکه خود دانشگاه‌ها به سرعت این کار را پیش بردند.

زنگنه با اشاره به اینکه ارزش نیروهایی که در این مسیر تربیت می‌شوند و ظرفیت‌های فناورانه‌ای که در کشور ایجاد می‌شود کمتر از ارزش نفتی که در آینده تولید می‌شود، نیست، تصریح کرد: افزون بر این قراردادهای پژوهشی، قراردادهای دیگری نیز در زمینه اکتشاف، پایین‌دستی نفت، پالایش نفت، پالایش گاز و پتروشیمی نیز امضا شده است.

وزیر نفت در پاسخ به میزان درآمدزایی افزایش یک درصد ضریب برداشت برای کشور توضیح داد: اگر درآمد نفتی با یک درصد افزایش ضریب بازیافت ۷۵۰ میلیارد بشکه نفت ۷.۵ میلیارد بشکه در نظر گرفته شود با نفت ۴۰ دلاری ۳۰۰ میلیارد دلار می‌شود، در صورتی که هزینه انجام‌شده به هیچ‌وجه به ۱۰۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد. هم‌اکنون مطالعات انجام‌شده برای افزایش ضریب بازیافت میدان آزادگان به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان ۱۰ واحد ضریب برداشت از این میدان را بهبود بخشید که با تحقق این موضوع، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ثروت بیشتر برای کشور ایجاد می‌شود.

زنگنه درباره شایعه افزایش قیمت گازوئیل از سوی دولت گفت: برای صدمین بار این شایعه‌ها را تکذیب می‌کنم.