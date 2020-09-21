به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رییس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و مدیرعامل بیمه کوثر این قراداد را به منظور ارتقای منزلت و کرامت بازنشستگان نیروهای مسلح و نیز آرامش‌خاطر و کاهش دغدغه آن‌ها در هنگام وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی امضا کردند و براساس این قرارداد، بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی بازنشستگان نیروهای مسلح سراسر کشور صادر می‌شود.

در این مراسم رییس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ضمن تبریک آغاز هفته دفاع مقدس به ایثارگران و تلاشگران این عرصه خاطرنشان‌کرد: ارج نهادن به پیشکسوتان جهاد و شهادت رسالت اصلی ماست.

سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا گودرزی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد خانواده بزرگ بازنشستگان نیروهای مسلح از ایثارگران هستند، اظهارکرد: یکی از راهبردهای مسئولان سازمان‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی نیروهای مسلح بهره‌مندی بازنشستگان و خانواده آن‌ها از خدمات بیمه‌ای است.

وی ارایه خدمات بیمه‌ای به بازنشستگان را عامل ارتقای منزلت و معیشت آن‌ها دانست و گفت: بازنشستگان و خانواده آن‌ها می‌توانند از مزایای بیمه‌نامه‌های تکمیلی درمان، عمر خانواده بازنشستگان و آتش‌سوزی منازل مسکونی استفاده کنند.

رییس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح حضور در مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده در سال‌های اخیر و بررسی مسایل بازنشستگان را عامل افزایش میزان تعهدات در این قرارداد برشمرد و افزود: سقف تعهدات از ۱۸۰ به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

در این مراسم مدیرعامل بیمه کوثر نیز ضمن تبریک این ایام به افتخارآفرینان و یادگاران هشت‌سال دفاع مقدس خاطرنشان‌کرد: هدف ما آرامش‌خاطر پیشکسوتان عرصه جهاد، شهادت و شجاعت است.

مجید مشعلچی فیروزآبادی با بیان اینکه این قرارداد در راستای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و ارایه خدمات مطلوب به خانواده بزرگ نیروهای مسلح منعقد شده است، گفت: اکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تحت‌پوشش بیمه کوثر هستند.

وی در خصوص خطرهای تحت‌پوشش این بیمه‌نامه خاطرنشان‌کرد: براساس این قرارداد در هنگام وقوع آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار، زلزله و آتشفشان، سیل و طغیان آب، طوفان و گردباد، رانش، ریزش، نشست و فروکش زمین، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، ضایعات ناشی از ذوب برف و باران، سرقت با شکست حرز، مسئولیت مدنی مالی در قبال اشخاص ثالث (همسایگان) ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضلاب، مسئولیت مدنی مالی در قبال اشخاص ثالث (همسایگان) ناشی از آتش سوزی و انفجار، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب، ریزش چاه آب و فاضلاب، هزینه اسکان موقت در صورت قابل سکونت نبودن محل بیمه شده به علت وقوع خطرهای تحت‌پوشش، هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات تحت‌پوشش قرار می‌گیرد و میزان خسارت براساس قرارداد پرداخت می‌شود.

مدیرعامل بیمه کوثر با اشاره به اینکه در صورت تخریب منازل بازنشستگان به علت وقوع حوادث تحت‌پوشش این قرارداد و قابل سکونت نبودن محل حادثه، هزینه‌های اجاره محل جدید تا زمان بازسازی منزل بیمه‌شده، به عهده شرکت بیمه کوثر، افزود: هزینه پاکسازی محل و خسارت وارد شده به منازل مسکونی همسایگان بر اثر وقوع یکی از حوادث آتش‌سوزی، انفجار یا ترکیدگی لوله آب تا سقف تعهدات مشخص شده در قرارداد پرداخت می‌شود.

وی از افزایش میزان تعهدات شرکت بیمه کوثر به منظور افزایش رضایت جامعه هدف خبر داد و تصریح کرد: ماهانه مبلغ ۷۹ هزار و۴۸۸ ریال تحت‌عنوان بیمه خانه و اثاثه از برگه حقوقی بازنشستگان کسر می‌شود.

مجید مشعلچی فیروزآبادی یادآور شد: طی سه سال اخیر بیش از ۱۷ هزار پرونده به علت وقوع حوادث طبیعی از محل قرارداد منازل مسکونی بازنشستگان نیروهای مسلح رسیدگی و پرداخت شده است.

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