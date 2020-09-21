«نوری المالکی» در انتخابات پارلمانی آینده شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «حیدر اللامی» از اعضای ارشد ائتلاف «دولت قانون» اعلام کرد که «نوری المالکی» رهبر این ائتلاف در انتخابات پارلمانی آینده شرکت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وی با بیان این موضوع افزود: تشکیل ائتلاف‌های جدید برای انتخابات آینده امری محتمل است، چرا که در روند سیاسی به منافع گروه‌ها توجه می‌شود.

عضو ائتلاف دولت قانون خاطرنشان کرد: باید منتظر ورود تشکّل های جدید به انتخابات پارلمانی زودهنگام آتی باشیم.

طبق اعلام نخست وزیر عراق انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور قرار است در تاریخ ۶ ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۶ خردادماه) برگزار شود.