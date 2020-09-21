تولید و پخش ۱۹ فیلم دفاع مقدسی در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد که ۱۹ فیلم مستند، سینمایی و انیمیشن با موضوع دفاع مقدس و مقاومت در منطقه را در دست تولید و نمایش دارد.

مستندهای «تیامون»، «غبار جنگ»، «آذر، محمد، فاطمه»، «نامه‌رسان»، «آتش و گلستان»، «آب من را با خود برد»، «شهید همدانی»، «خشت و خشم»، «مافیها»، «من زنده‌ام» و «قصه سوریه» پروژه های مستند در حال تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با موضوع دفاع مقدس و مقاومت در منطقه هستند.

مستند «تیامون» به کارگردانی فرود عوض پور و تهیه‌کنندگی پژمان لشگری‌پور به روایت زندگی جانبازی می‌پردازد که در یک روستا کارآفرین شده است.

«غبار جنگ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمد عبدی‌زاده درباره مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر است که از زبان سه نفر از فرماندهان جنگ و مدافعان خرمشهر روایت می‌شود.

در خلاصه داستان مستند «آذر، محمد، فاطمه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جابر مطهری‌زاده هم آمده است: «آذر پس از سال‌ها محمد را راضی می‌کند که پیگیر گرفتن پرونده جانبازی‌اش شود.»

علی روئین‌تن برای نگارش فیلمی درباره شهید جاوید الاثر ابراهیم هادی می خواهد تحقیق کند و حاصل این تحقیق مستندی با عنوان «آتش و گلستان» خواهد بود.

قصه نامه‌رسان های دفاع مقدس هم قرار است در مستندی با عنوان «نامه‌رسان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جمشید رئوفی روایت شود.

«آب من را با خود برد» به کارگردانی حسن قهرمانی داستان مادری است که بعد از ۳۵ سال پیکر فرزند شهیدش را در شهر شوش پیدا می‌کند.

«خشت و خشم» ساخته فضل‌الله تاری و امیر امیری درباره اثرات حمله نیروهای بعثی به بناهای باستانی ایران، ماجرای پرونده شکایت ایران در دادگاه لاهه و در نهایت پیروزی ایران است که در دست ساخت قرار دارد.

«شهید همدانی» به کارگردانی امیرحسین نوروزی، زندگی سردار شهید حسین همدانی را روایت می‌کند. وی فعالیت‌های بسیاری پیش از انقلاب تا زمان شهادت در سوریه انجام داد و نگاه فرهنگی به حوزه کاری خود داشت.

«مافیها» ساخته محمدصادق اسماعیلی روایتی است از شخصیت مرتضی فهیم کرمانی که در ابتدای انقلاب به عنوان حاکم شرع انتخاب شد.

«من زنده‌ام» به کارگردانی ماریا ماوتی بیانگر جستجوی ۲ پدر در کردستان سوریه برای یافتن ردی از دخترانشان است.

«قصه سوریه» ساخته احد میکائیل‌زاده هم شرح‌ حال مصائب مردم سوریه و مقاومت آنها در برابر تکفیری‌ها و تروریست‌هاست.

همچنین انیمیشن‌های «بادها کجا می‌میرند» به کارگردانی پژمان علی‌پور در دست تولید و «مردی که برای ماهی‌ها آواز می‌خواند» به کارگردانی امیرحسین مهران آماده نمایش شده است که هر دوی این آثار موضوعی دفاع مقدسی دارند.

«مردی که برای ماهی‌ها آواز می‌خواند» به کارگردانی امیرحسین مهران داستان مرد میانسالی است که سال‌ها پیش در جنگ، دوستان صمیمی خود را در حمله‌ای هوایی از دست داده و اکنون درصدد یافتن بقایای آنهاست.

«بادها کجا می‌میرند» به کارگردانی پژمان علی‌پور درباره بمباران شیمیایی سردشت است. زندگی روزمره مردم شهر سردشت و زیبایی‌های آن همراه با باد ملایمی همراه است تا اینکه شهر بمباران شیمیایی می‌شود. تمام داستان در آبی که در گودال جمع شده است، روایت می‌شود و ...

از سوی دیگر مرکز گسترش در مرحله پیش تولید فیلم سینمایی «سوباشی» به کارگردانی کیوان علیمحمدی و امید بنکدار است که به بیان رشادت‌های خلبانان و نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران در طی ۸ سال جنگ تحمیلی می‌پردازد.

همچنین مستندهای «جمیله»، «گلوله باران»، «فرزندان شب»، «لوتوس» و «زنانی با گوشواره های باروتی» از جمله تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستند که آماده نمایش بوده و طی یک سال اخیر موفق به کسب جوایز مختلف از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شده‌اند.

«گلوله‌باران» ساخته مرتضی پایه‌شناس و تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی در سیزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» موفق به دریافت سه جایزه مهم این جشنواره از جمله نشان فیروزه بهترین فیلم و تندیس بهترین کارگردانی و بهترین تدوین شد.

فیلم مستند «فرزندان شب» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی بهروز نورانی‌پور هم در اولین حضور بین‌المللی خود به بخش مسابقه جشنواره «بوسان» کره‌جنوبی راه یافت.

«لوتوس» ساخته محمدرضا وطن‌دوست هم که در جشنواره‌های بسیاری حضور داشته، برنده جایزه نگاه هنری از جشنواره فیلم بیگ‌اسکای آمریکا، تندیس بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللی فیلم بیروت و تندیس فیروزه‌ای ویژه‌ هیات داوران در بخش بین‌الملل جشنواره «سینماحقیقت» شده است.

«زنانی با گوشواره های باروتی» برنده جایزه بهترین فیلم بین الملل جشنواره «سینماحقیقت»، دیپلم افتخار جایزه ویژه هیات داوران جشنواره ملینیوم بلژیک، کاندید جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در جشنواره لایپزیگ آلمان و برنده جایزه اصلی جشنواره signes de nuit در پاریس شده است.