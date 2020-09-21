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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۶:۲۶

عصر امروز؛

استاندار گیلان از مناطق سیل زده تالش بازدید کرد

استاندار گیلان از مناطق سیل زده تالش بازدید کرد

رشت- استاندار گیلان عصر امروز با حضور در تالش از مناطق سیل زده این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه ارسلان زارع استاندار گیلان با حضور در شهرستان تالش از نزدیک از برخی مناطق سیل زده این شهرستان بازدید و با مسئولان و مردم منطقه کرد.

در این بازدید مسئولان شهرستان و استانی در زمینه میزان خسارت‌ها و مناطق آسیب دیده از سیل اطلاعی در اختیار استاندار گیلان قرار داده و مردم منطقه نیز از مشکلات موجود صحبت کردند.

لازم به ذکر است بارش بی سابقه ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیمتری باران در تالش طی حدود چهار ساعت همه بخش‌های این شهرستان را درگیر و به برخی از زیرساخت‌ها و واحدهای مسکونی خسارت وارد کرد.

کد مطلب 5029513

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