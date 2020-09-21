روحانی درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت نصرت همت، مادر شهید سردار محمدابراهیم همت، فرمانده شجاع و فداکار لشکر محمد رسول‌الله (ص)، تصریح کرد: این اسوه صبر و استقامت در دامن پاک خود فرزندی مجاهد و مبارز پرورش داد که افتخارآفرینی‌ها و جان‌فشانی‌های او در سنگرهای مختلف دفاع از ارزش‌های اسلامی به ویژه در دوران دفاع مقدس همچون مشعلی فروزان برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم نصرت همت، مادر بزرگوار شهید گرانقدر سردار محمدابراهیم همت، فرمانده شجاع و فداکار لشکر محمد رسول‌الله (ص) موجب تأثر و تألم خاطر شد.

این اسوه صبر و استقامت در دامن پاک خود فرزندی مجاهد و مبارز پرورش داد که افتخارآفرینی‌ها و جان‌فشانی‌های او در سنگرهای مختلف دفاع از ارزش‌های اسلامی به ویژه در دوران دفاع مقدس همچون مشعلی فروزان برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به مردم شهیدپرور استان اصفهان و خانواده مکرم این مادر پرهیزگار تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و همجواری با فرزند شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران