همکاری ستاد امر به معروف با قرارگاه مبارزه با فساد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی که عصر روز گذشته، (یکشنبه ۳۰ شهریور ماه) در ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، با حضور حجت الاسلام جلیلی محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان طرفین به امضا رسید.

در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ضمن تقدیر و تشکر از دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به دلیل اهتمام این نهاد به مسئله امر به معروف و نهی از منکر و همچنین پیوند میان فعالیت‌های اجتماعی و مبارزه با فساد و رفع منکرات از جامعه گفت: ما از شما در ادامه مسیر فعالیت تان انتظار داریم که هر فعالیتی را با نام امر به معروف و نهی از منکر انجام دهید، چراکه کمترین فایده آن این است که یک واجب از واجبات الهی احیاء شده و نیز چارچوب‌های دینی به فعالیت‌های اجتماعی که حدود شرعی را رعایت نمی‌کنند، به نحوی تزریق و تحمیل می‌شود. ما اگر بتوانیم این واجب الهی را در کشور احیا کنیم بسیاری از مشکلاتمان با این ابزار الهی و شرعی از بین می‌رود.

در ادامه داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با مهم خواندن احیای این فریضه الهی در جامعه افزود: مطالبه‌گری اصل و اساس کار ما در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی است و در این راه همیشه مبنا را امر به معروف و نهی از منکر می‌دانیم و همواره به دنبال اجرای این فریضه عزیز الهی هستیم و ان‌شاءالله که بتوانیم قدم مؤثری در این راه برداریم.

وی همچنین ضمن اشاره به تجمیع ظرفیت خوب در قرارگاه‌های استانی گفت: این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز وقوع همکاری خوب با ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در زمینه برآورد عملکرد ستادهای استانی در تعریف وظایف و مأموریت‌های محوله به آنها ‌شود.ما چندین گلوگاه فساد را شناسایی کرده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به مسأله شفافیت، تعارض منافع، خلأ قانونی، نظارت و ضرورت سامانه‌های الکترونیکی اشاره کرد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در ادامه با اشاره به اینکه تمامی اقشار و اصناف می‌توانند عضو قرارگاه مبارزه با مفاسد شوند تصریح کرد: رویکرد ما پیشگیری از فساد است و برای اینکه بتوانیم جلوی فساد در کشور را بگیریم باید رویکرد مبارزه سیستمی با فساد و اصلاح ساختارها را در پیش بگیریم. با هدایت مطالبه‌گری در جهت صحیح خود و امر به معروف و نهی از منکر، مردم متوجه این نکته می‌شوند که تنها راه ریشه‌کنی فساد، پیشگیری از فساد است.

در پایان، حجت‌الاسلام محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر ضرورت استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.