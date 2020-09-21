کرونا جان ۳بیمار دیگر را در کهگیلویه و بویراحمد گرفت/‌مرگ۱۲۳نفر

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: با فوت سه بیمار دیگر، شمار قربانیان کرونا در استان به ۱۲۳ نفر رسید.

یزدان پناه با بیان اینکه امروز ۱۴۱ نمونه از آزمایشگاه مولکولی یاسوج دریافت کردیم، تصریح کرد: ۶۵ درصد موارد مثبت مربوط به کهگیلویه، ۲۵ درصد در بویراحمد و ۱۰ درصد مربوط به چرام بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۸۱ بیمار قطعی و مشکوک کرونا در بیمارستان بستری هستند، گفت: ابتلای ۱۲۴ نفر از این افراد به کرونا قطعی است.

یزدان پناه خاطرنشان کرد: همچنین ۱۹ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه خدمات دهی می‌شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: علیرغم هشدارها با عادی پنداری کرونا در اماکن و صنوف رو به رو هستیم.

وی اظهار کرد: کاهش رعایت موارد بهداشت فردی و عمومی در مواجه با کرونا افزایش شمار مبتلایان و به تبع آن رشد مرگ و میر را رقم زده است.