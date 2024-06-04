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۱۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۴۱

لیگ ملت‌های والیبال - ژاپن

ایشیکاوا: تیم ایران قدرتمند است

ایشیکاوا: تیم ایران قدرتمند است

کاپیتان و دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ژاپن، گفت: تیم ایران بازیکنان جوان زیادی دارد که یک سری اشتباهاتی دارند اما در کل قدرتمند هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۴ از امروز (سه‌شنبه ۱۵ خرداد) در شهرهای کوکورا ژاپن (گروه سوم) و اوتاوا کانادا (گروه چهارم) آغاز شد و تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در این هفته سه بر صفر مغلوب ژاپن شد.

کاپیتان و دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ژاپن درباره این مسابقه گفت: بازی خیلی خوبی برای ژاپن بود و بازیکنان ذخیره هم که به میدان آمدند، خیلی خوب بودند. هواداران وقتی که امتیاز می‌گرفتیم، حس خوبی می‌دادند. فریاد می‌زدند و این خیلی خوب بود.

یوکی ایشیکاوا تصریح کرد: ایران بازیکنان جوان زیادی دارد که یک سری اشتباهاتی دارند اما در کل قدرتمند هستند. در حال حاضر هدفمان حضور در جمع ۸ تیم برتر لیگ ملت‌ها است که بایستی بهش برسیم.

مردان والیبال ایران از ساعت ۶:۳۰ دقیقه روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد در ششمین بازی خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۴ به مصاف برزیل پرافتخارترین تیم جهان می‌رود.

کد مطلب 6127318
بهنام روان پاک

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