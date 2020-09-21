قیمت کالاهای ضروری در هرمزگان کنترل شود/لزوم تشدید بازرسی ها

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری عصر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در هرمزگان بیان داشت: قیمت کالاهای ضروری مورد نیاز مردم هرمزگان متناسب با میانگین کشوری باشد و دستگاه‌های نظارتی با تشدید نظارت‌ها از بروز تخلفات احتمالی در این زمینه پیشگیری کنند.

وی عنوان کرد: هزینه حمل و نقل کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به مراکز شهرستان‌های استان تابع یک نرخ باشد تا هزینه خرید اقلام ضروری برای مردم سراسر استان یکسان باشد و هزینه بیشتر به مردم مناطق دور افتاده نظیر بشاگرد تحمیل نشود.

حیدری تاکید کرد: نرخ تخم مرغ در هرمزگان متناسب با قیمت‌های اعلام ستاد تنظیم بازار کشور باشد و ضروری است سازمان صمت و تعزیرات حکومتی تحقق این مهم را با تشدید نظارت‌ها دنبال کنند.

به گفته وی، هرگونه درخواست تغییر نرخ خدمات در سطح شهرستان‌های استان توسط فرمانداران پس از بررسی کارشناسی و تأیید توسط ستاد تنظیم بازار قابلیت طرح دارد و ضروری است فرمانداران بدون هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان اقدامی در این رابطه صورت ندهند.