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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۴۳

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:

قیمت کالاهای ضروری در هرمزگان کنترل شود/لزوم تشدید بازرسی ها

قیمت کالاهای ضروری در هرمزگان کنترل شود/لزوم تشدید بازرسی ها

بندرعباس - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: قیمت کالاهای ضروری موردنیاز در هرمزگان بامیانگین کشوری یکسان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری عصر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در هرمزگان بیان داشت: قیمت کالاهای ضروری مورد نیاز مردم هرمزگان متناسب با میانگین کشوری باشد و دستگاه‌های نظارتی با تشدید نظارت‌ها از بروز تخلفات احتمالی در این زمینه پیشگیری کنند.

وی عنوان کرد: هزینه حمل و نقل کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به مراکز شهرستان‌های استان تابع یک نرخ باشد تا هزینه خرید اقلام ضروری برای مردم سراسر استان یکسان باشد و هزینه بیشتر به مردم مناطق دور افتاده نظیر بشاگرد تحمیل نشود.

حیدری تاکید کرد: نرخ تخم مرغ در هرمزگان متناسب با قیمت‌های اعلام ستاد تنظیم بازار کشور باشد و ضروری است سازمان صمت و تعزیرات حکومتی تحقق این مهم را با تشدید نظارت‌ها دنبال کنند.

به گفته وی، هرگونه درخواست تغییر نرخ خدمات در سطح شهرستان‌های استان توسط فرمانداران پس از بررسی کارشناسی و تأیید توسط ستاد تنظیم بازار قابلیت طرح دارد و ضروری است فرمانداران بدون هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان اقدامی در این رابطه صورت ندهند.

کد مطلب 5029644

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