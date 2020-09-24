شکست سایپا ناشی از غرور بازیکنان درپی ۳ پیروزی است

مصطفی کارخانه پس از شکست ۲ بر ۳ تیمش سایپا تهران برابر میزبانش لبنیات هراز آمل درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه بازیکنان ما در باد ۳ پیروزی ۳ امتیازی قبلی بودند و فکر می‌کردند که این بازی را نیز به راحتی پشت سر خواهند گذاشت.

وی افزود: تیم هراز آمل هم با دو باختی که در بازی‌های قبلی داشت، طبیعی بود دربازی خانگی تشنه پیروزی و کسب امتیاز باشند و به هدفشان هم رسیدند.

تغییرات در ترکیب برگ برنده تیم هراز

سرمربی تیم والیبال سایپا تهران به عملکرد خوب تیم لبنیات هراز آمل اشاره کرد و ادامه داد، دو دست نخست بازی را با مدیریت و کنترل خوب توانستیم به نفع خودمان نتیجه را تغییر دهیم و حتی در آستانه پیروزی هم قرار داشتیم.

کارخانه اضافه کرد، تغییراتی که عطایی سرمربی تیم لبنیات هراز آمل در دست سوم ایجاد کرده بود وتا دست‌های بعدی نیز این ترکیب را در میان داشت، توانستند نبض بازی را در دست بگیرند.

وی افزود: درواقع با تعویض‌هایی که تیم هراز انجام داد سرویس‌هایی که در ادامه بازی بازیکنان این تیم زدن به نوعی برگ برنده آنها برابر تیم سایپا بود.

پیش بینی لیگ سخت است

سرمربی تیم والیبال سایپا تهران در ادامه با اشاره به اینکه ما دربازی برابر هراز به خصوص پس از دو دست پیروزی خوب عمل نکردیم و به تصور پیروزی، بازی را وا دادیم، افزود: در روزی که خوب عمل نکردیم، بازی را به تیم خوب هراز آمل باختیم و باید ازاین بازی درس بگیریم و باید به همراه همکارانم در فرصت باقیمانده تا بازی بعدی، تیم را تقویت و آماده کنیم.

وی با بیان اینکه لیگ امسال والیبال باشگاه‌های کشور با حضور تیم‌های قوی بسیار نزدیک وسخت شده است، گفت: لیگ برتر امسال انصافاً قابل پیش بینی نیست و قضاوت در خصوص اینکه از هم اکنون چه تیمی قهرمان خواهد شد زود وسخت است.

وی یادآورشد، این پیروزی وشکست های هفته‌های اول لیگ بهرحال تأثیرات خاص خودش را دارد، اما نه برای تیم سایپا کار تمام شده ونه برای تیم هراز، چرا که لیگ و بازی‌های مهم برای همه تیم‌ها در پیش است.

تیم ساپیا تهران در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور چهارشنبه شب درآمل برابر میزبانش تیم لبنیات هرازاین شهر تن به شکست ۳بر۲ داد.