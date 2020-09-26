روزنامه قطری: بازی با پرسپولیس محک جدی السد است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و السد قطر فردا یکشنبه در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا که به صورت متمرکز در قطر برگزار می شود، به مصاف هم می روند.

تیم السد با هدایت ژاوی هرناندز امید زیادی به صعود به مرحله بعد دارد اما با سد محکمی به نام پرسپولیس مواجه شده است.

روزنامه الرایه قطر در شماره امروز خود گزارشی از رویارویی پرسپولیس و شرایط تیم السد منتشر کرده است.

در بخشی از این گزارش با تاکید بر لزوم اصلاح اشتباهات فردی بازیکنان السد، آمده است: «در طول بازی فردا باید تمرکز کرد. همچنین احتیاط لازم است تا تیم السد بتواند به هدف خود برسد و برای کسب عنوان قهرمانی رقابت کند چرا که دیدار فردا با پرسپولیس یک آزمون واقعی است که در آن تیم السد باید سطح خود را نشان بدهد و تمام قدرت خود را برای تغییر تصویری که در آن ظاهر شده است، انجام بدهد. این تیم در برخی از مسابقات مرحله گروهی باوجود پتانسیل بالایی که دارد، نوساناتی داشت.»