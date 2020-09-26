ضرورت بازخوانی و درس آموزی از وقایع جنگ تحمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالت خواه عصر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: اگر امروز در دنیا حرفی برای گفتن داریم و میتوانیم صلابت جمهوری اسلامی را به رخ استکبار جهانی بکشانیم، مدیون و مرهون رشادتهای شهدا و رزمندگان، صبر و ایثار خانوادههای آنان و تحمل رنجهای و سختیهایی هستیم که جانبازان و آزادگان ما بر جان خریدند.
وی با بیان اینکه آن رشادتها و از خودگذشتگی ها امروز مسئولیت ما را دشوار کرده است، اظهار کرد: در جهان بسیاری از جنگها انجام شده، اما در هیچ برههای از تاریخ به جز دورانهایی که ائمه اطهار (ع) بودند کسی نشنیده و ندیده که کلمه مقدس وجود داشته باشد.
عدالت خواه عنوان کرد: در جنگهای دیگر جهان در نهایت حرف تنها بر سر آب، خاک و تمامیت ارضی بوده در حالی که رزمندگان غیور ما از اسلام و اسلامیت نظام دفاع کردند، از این رو عنوان مقدس به دفاع ملت ما اختصاص یافته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز باید درسهای آموزنده دفاع مقدس بازخوانی شود، عنوان کرد: این بازخوانیها و درس آموزی ها از دفاع مقدس به ما نشان میدهد که بدانیم همچون شهدا به قصد قرب الهی، با خلوص نیت و تبعیت محض از منویات رهبری با تکلیف مداری، وظایف محوله را انجام دهیم.
رئیس کل دادگستری استان همدان از نقش دستگاه قضائی چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن یاد کرد و گفت: جدای از آنکه بسیاری از رؤسا، قضات و کارمندان دستگاه قضائی همپای ملت غیور در جبهههای جنگ در برابر رژیم تا دندان مسلح بعث ایستادند و مردانه از جان خود گذشتند، بسیاری از خدمات قضائی نیز در دوران دفاع مقدس ارائه شد.
عدالت خواه اضافه کرد: همکاری با ارگانهای متولی در برقراری امنیت داخلی برای آسودگی خیال رزمندگان در جبههها و مسئله شناسایی دلیرمردان مفقودالاثر پس از بازگشت پیکرهای مطهرشان در زیرمجموعههای مرتبط با دستگاه قضائی محقق شده است.
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