استقرار جوی پایدار در گیلان/ دمای هوا ۲ تا ۳ درجه افزایش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار جوی غالباً پایدار برای امروز و فردا، گفت: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی پایدار در منطقه برای امروز و فردا هستند.

وی افزود: بر همین اساس برای اکثر نقاط استان گیلان آسمان آفتابی، افزایش نسبی دما به همراه افزایش ابر و وزش باد و در بعضی نقاط بارش پراکنده باران پیش بینی شده است.

دادرس در ادامه با بیان اینکه آسمان امروز استان گیلان صاف تا نیمه ابری، همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است، گفت: برای روز یکشنبه نیز آسمانی صاف تا نیمه ابری به تدریج با افزایش ابر و وزش باد و برای بعضی نقاط نیز بارندگی و احتمال رعد و برق پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای هوای استان گیلان طی امروز و فردا، ادامه داد: در شهر رشت مرکز استان گیلان نیز صاف تا نیمه ابری، همراه با افزایش نسبی دما و افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده همراه خواهد بود.

دادرس با بیان اینکه دمای فعلی شهر رشت نیز ۲۹ درجه سلسیوس و بیشینه رطوبت آن نیز ۹۵ درصد است، اظهار کرد: برای امروز و فردا دریا برای انجام فعالیت‌های مرتبط مناسب است.