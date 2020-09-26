درگذشت یک هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی ترکمن

هوشنگ جاوید از پژوهشگران پیشکسوت موسیقی نواحی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره درگذشت رحیم خیوه لی گفت: شوربختانه در این بحران کرونایی و سکوتی که بر جامعه هنر تحمیل شده است یکی دیگر از استادان هنر بخشی‌گری ترکمن های ایران روانشاد خلیفه رحیم خیوه لی نیز روز پنجشنبه سوم مهر ماه در اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

وی افزود: این استاد گرانقدر موسیقی نواحی ایران یک شب قبل از درگذشت در یکی محافل موسیقایی که در منطقه آق قلا برگزار شده بود برنامه ای را نیز اجرا کرده بود که به نوعی آخرین اجرای وی محسوب می شد. این هنرمند موسیقی سنتی ترکمنی از چهره های مطرح خوانندگی و نوازندگی دوتار و شادی بخش محافل عمومی و جشن های محلی در منطقه ترکمن صحرا بود.

جاوید در بخش پایانی صحبت های خود عنوان کرد: قطعا درگذشت استاد خیوه لی یک ضایعه سنگین برای جامعه موسیقی ترکمن است. چرا که وی از استادان و هنرمندان شاخص این عرصه محسوب می شد که با فقدانش بخش زیادی از حافظه موسیقایی منطقه ترکمن نیز از وجودشان بی بهره می شود.