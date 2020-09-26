پیشرفت ۶۰ درصدی نخستین سوله چندمنظوره مدیریت بحران روستایی قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح شنبه در حاشیه بازدید از پروژه سوله چندمنظوره مدیریت بحرانی روستای ولی آباد در جمع خبرنگاران از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی این پروژه خبر داد و اظهار داشت: ساختمان و سوله چند منظوره مدیریت بحران روستای ولی آباد در زمینی به متراژ ۳۵۰۰ متر مربع و زیربنای کل ۱۱۰۸ مترمربع ساخته می‌شود که شامل یک ساختمان دو طبقه با کاربری اداری که هر طبقه حدود ۳۵۰ متر مربع مساحت دارد و یک سالن (سوله) به متراژ حدود ۷۵۰ متر مربع است که با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال احداث خواهد شد.

وی افزود: ساختمان اداری برای اتاق‌های آموزشی، سالن اجتماعات، اتاق پزشک، اتاق امداد و نجات، اورژانس، آتش نشانی، داروخانه، انبار تجهیزات امدادی و اضطراری و نیز پارکینگ خودروهای امدادی و … است که هم در زمان بحران و هم در شرایط عادی قابل استفاده و کاربردی است.

فرماندار قرچک عنوان داشت: سوله بحران نیز در زمانی که شرایط عادی است به عنوان زمین والیبال، بسکتبال، فوتسال، سالن کشتی، جودو و ورزش‌های رزمی قابل استفاده خواهد بود.

گفتنی است که در این بازدید نوش آبادی نماینده مردم شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، بخشدار مرکزی، دهیار و اعضای شورای اسلامی شورای اسلامی روستای ولی آباد نیز حضور داشتند.