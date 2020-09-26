به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران دیدار و گفتگو کرد.

عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در حوزه علمیه خواهران و تلاش‌های آیت‌الله مقتدایی در این زمینه تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هر اقدامی را برای تقویت حوزه علمیه خواهران وظیفه خود می‌داند و مصداق حسنه جاریه‌ایست که خیر و برکات آن شامل همه جامعه بشری می‌شود.

عاملی با اشاره به ظرفیت بالای معنوی حوزه‌های علمیه گفت: برکات حوزه‌های علمیه؛ خاص ایران نیست و بسیاری از ظرفیت‌های فرهنگی ایجادشده برای کشور و پیوندهای عمیق فرهنگی ایجادشده، توسط طلاب تربیت شده در حوزه‌های علمیه بوده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به درخواست انعقاد تفاهم‌نامه با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یک توافق‌نامه واقعی برای اجرا توسط طرفین آماده شود تا بخش‌های علمی و فرهنگی کشور بهره‌مندی بیشتری از ظرفیت‌های طلاب خواهر به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند داشته باشند.

عاملی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی جامعه که متأثر از فرهنگ غربی و بعضاً نگران‌کننده است، گفت: سرمایه حوزوی یک سرمایه ماندگار است و اگر بتوانیم طلبه‌های فاضل، خویشتن‌دار و صاحب اخلاق کریمه تربیت کنیم در امر هدایت جامعه بسیار مؤثر خواهد بود.

وی افزود: نقش طلاب حوزه اعم از خواهر و برادر در مسیر توانمندسازی دانش اجتماعی، دانش فرهنگی و دانش دینی جامعه بسیار حائز اهمیت است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بابیان اینکه جامعه امروز تفاوت‌های زیادی با گذشته دارد به اهمیت و پویایی فضای مجازی اشاره کرد و تصریح کرد: طلاب از ابزار فضای مجازی برای تبلیغ دین، هدایت جامعه و ارتقای فرهنگ اسلامی باید به نحو احسن استفاده کنند و ظرفیت ۲۰۰ هزارنفری طلاب خواهر در این حوزه بسیار ارزشمند است.

وی افزود: در فضای مجازی با تصاعد مجازی مواجه هستیم که این تصاعد عدد به توان متمایل به بی‌نهایت است به‌عنوان‌مثال یک کتاب وقتی در فضای مجازی قرار می‌گیرد بی‌نهایت تکثیر می‌شود.

عاملی گفت: یکی از ویژگی‌های فضای مجازی این است که به ما یاد می‌دهد که جدا جدا کار کردن فایده‌ای ندارد و یک بستر مشترک و داده گذاری مشترک توان بالایی را ایجاد می‌کند.

اصغر عبدالهی معاون امور مجلس و فرا سازمانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه جلسه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات راهگشای خود تاکنون یکی از مهم‌ترین پشتیبان‌های حوزه‌های علمیه در به‌کارگیری حوزه‌های علمیه در تصمیم‌سازی‌های راهبردی در کشور بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای حوزه‌های علمیه خواهران در کمک به حل مسائل پیش روی کشور در حوزه زنان و خانواده افزود: با توجه به درخواست شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران برای انعقاد تفاهم با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور حمایت از این جریان عظیم فرهنگی مناسب است که تفاهم‌نامه مذکور تدوین و به امضای طرفین برسد.

عبدالهی گفت: رویکرد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدید توجه بیشتر به حوزه فرهنگ بوده است و توفیقات خوبی مانند تشکیل ستاد مهندسی فرهنگی در این دوره محقق شده است.