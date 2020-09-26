به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، شهرام شرقی، گفت: در سال جاری و در راستای تحقق رویکرد جهش تولید، عملیات واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل و ایمنسازی طیور بومی استان علیه این بیماری بهمنظور کنترل بیماری مذکور در سطح طیور روستایی و طیور صنعتی در تابستان سال جاری در سطح روستاهای استان توسط اکیپهای بخش دولتی اجرا و تاکنون دو میلیون قطعه طیور بومی استان علیه این بیماری بهصورت رایگان در نواحی روستایی ایمنسازی شدهاند.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به اینکه اجرای طرح مذکور باهمت همکاران بخش دولتی در فاز پاییزه نیز در دستور کار این اداره کل بوده و طبق پیشبینیها در فصل پاییز نیز اجرایی میگردد، افزود: هدف از اجرای طرح ملی واکسیناسیون طیور روستایی را حرکت در مسیر رویکرد جهش تولید، جلوگیری از تلفات طیور خانگی و ممانعت از انتشار و انتقال این بیماری از طیور خانگی به طیور صنعتی است.
وی بیان کرد: شرقی نیوکاسل را ازجمله بیماریهای جمعیت طیور دانست که در صورت بروز و شیوع آن، مخاطرات بسیاری جمعیت طیور را در تمامی واحدهای صنعتی و روستایی تهدید میکند و لازم است ایمنسازی واحدهای پرورش طیور بومی مجاور با واحدهای صنعتی در اولویت قرار گیرد.
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