جاده کرج-چالوس دوشنبه و سه شنبه مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای کشور اعلام کرد: آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۷۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۱ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران (کیلومتر ۲۵) البرز ۱۳۳۹۰۹ ۲ آزادراه کرج - قزوین (ترمینال کلانتری) البرز ۱۱۹۵۱۰ ۳ آزادراه تهران - کرج (کیلومتر ۲۵) البرز ۱۱۲۲۵۴ ۴ آزادراه قزوین - کرج (گلشهر) البرز ۱۰۶۴۵۹ ۵ آزادراه ساوه - تهران (عوارضی تهران) تهران ۶۷۹۰۱ ۶ بومهن - جاجرود تهران ۶۷۳۴۵ ۷ تبریز - ایلخچی آذربایجان شرقی ۶۳۰۷۴ ۸ شهریار - تهران (شهر قدس) تهران ۶۱۴۶۸ ۹ آزادراه تهران - ساوه (عوارضی تهران) تهران ۵۸۵۱۲ ۱۰ عوارضی آزادراه قم - تهران (بهشت زهرا) (مجموع گیت ها) تهران ۵۷۱۷۳

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای‌

محور کرج – چالوس و بالعکس (حد فاصل بیلقان تا شهرستانک)، واقع در استان البرز، از ساعت ۷ روز دوشنبه مورخ ۷ مهر لغایت ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۸ مهر ۹۹، به دلیل اجرای عملیات لوله گذاری عرضی در محل‌های آب گرفتگی، از کیلومتر ۰ (بیلقان) تا ۵۵ (شهرستانک)، محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین آزادراه تهران-شمال، فیروزکوه و هراز انجام می‌شود.

آخرین وضعیت محورهای شمالی

ترافیک نیمه سنگین در محور هراز (جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو

تردد روان در محورهای چالوس و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل ساسانی تا پایانه شهید کلانتری

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده احمدآباد مستوفی

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک